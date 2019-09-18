網民大呼有伏！實試7-Eleven新出水果茶4大伏位　茶底苦但勁甜？

7-Eleven便利店近期推出新品水果茶系列，有四款口味可供選購。不少網民在Facebook留言，指新產品有伏。《開罐 Opener》從留言整理出網民提出的四個「伏位」，並派出實試記者到場一試真偽！

我們實試青蘋果、菠蘿兩種口味，售$20一杯。（莊堅毅攝）

7-Eleven便利店推出新產品即沖水果茶，一共有四款口味，分別是青蘋果、菠蘿、熱情果及西柚味，每杯售20元，或者可以買撈麵加12元加配。此系列以烏龍茶底加入各種口味的糖漿，然後加入粒粒水果製成。有網民就在Facebook留言，直指新產品「甜到飛起」，又有網民十分擔心即切水果的衛生情況，有見及此，《開罐 Opener》就整理出網民的指控及疑惑，並派出實測記者Ruby去買一杯試試是否屬實！

***所有評語根據記者個人經驗。而售價及品質評比，均以試食當天為準***

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【網民指控1】照騙！與廣告圖片差很遠

有網民指這一次販售的水果茶實物與廣告照片差很大，《Opener》記者對比過後，覺得茶的顏色實在與廣告圖片有一點出入，廣告中菠蘿口味水果茶圖片顏色鮮豔清新，而實物顏色則比較黯淡。

而茶面浮起的粒粒水果則與廣告圖片一樣！由於用上特別設計的杯子，從外觀上看水果似浮在茶面，所以外觀沒有太大出入。而經記者仔細點算，水果份量也與廣告照片一模一樣，同樣有蘋果、奇異果和橙各四顆。

實物與廣告圖片色澤有異。（莊堅毅攝）

【網民指控2、3】味道超甜定茶底超苦？

由於兩個指控都是在味道上的批評，而互相又有點衝突，所以可以一併實試！記者本人也喝不了濃茶，連普洱都覺得味道太濃，但喝過後，覺得茶底不算濃，所以「茶底超苦」實在不太準確。但味道實是偏甜，大約是珍珠奶茶全糖的甜度。

不過記者詢問過店員，其實水果茶系列可以要求「少甜」，製作的人員會減少糖漿用量，即是大家點「少糖」的時候，茶底水果味也可能隨著變淡，果然有得必有失呢。

浮在上面的水果是以另一個膠兜盛載。（莊堅毅攝）

【網民指控4】擔心衛生問題

不少網民擔心7-Eleven的熱賣點砧板不夠乾淨，用來切水果的話會有衛生問題。經過記者當天下午的觀察，水果並不是在店內即時切開放入水果茶，而是一早切好，並分成小份，在製作水果茶時再一份份加進去。記者觀察這個添加的過程也算衛生，不過切水果的步驟就不太清楚。

雖然水果是預先切好，但蘋果未有變黃，應該是浸過糖水。三種水果粒味道都不算酸，顏色亦算鮮色，吃起來算新鮮。

不過留意返，不是每一間7-Eleven便利店都有出售水果茶，多數是設有熱賣點的店舖才有，詳情可以留意返官方網頁！

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