【Wink】日本達人教簡單2招練成眨單眼　而且還能讓眼睛變大？！

單眼Wink，可算是是現今偶像的必備技能，單一單眼就能瞬間融化粉絲們的心。 不過這看似簡單的單眼，卻不是人人都能辦到，到底是為甚麼呢？

一個完美的單眼Wink能讓人魅力大增。（節目截圖）

超過7成人無法單眼Wink



日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》近日進行街頭調查，發現100位女生中，有72位都無法單眼Wink。



而且大部分人在眨一邊眼同時，另一邊眼會跟著一起閉合。

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓

簡單兩招練成單眼Wink



節目邀請臉部肌肉專家 間間田老師講解，她表示無法單眼是上眼臉肌鍛鍊不足所致。因為單眼的關鍵並不在於如何閉起一隻眼，而是在於如何在雙眼閉合時睜開其中一隻眼。



而上眼瞼肌就是用作睜開眼的肌肉，但大部分人平時張開眼時，會過份依賴額頭及雙眉周圍的肌肉，導致無法將上眼瞼肌運用自如。



點擊圖片或影片觀看老師分享兩招練成單眼Wink↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

持之以恆能使雙眼變大



間間田老師指出上眼瞼肌會影響眼睛大小，若能堅持鍛鍊的話，雙眼就能愈睜愈大。她表示自己9年前雙眼無神，但鍛鍊多年日子有功，現時已擁有一雙水汪汪大眼睛！

老師表示自己以前雙眼比現在小得多。（節目截圖）

極度懷疑結衣雙眼這麼漂亮是因為有鍛鍊過上眼瞼肌，不然她怎麼能單眼得這麼完美...