日本大熱臉部肌肉操　女生4個表情練成緊緻小顏、天使笑容

相信不少人都覺得自己的笑容有種「皮笑肉不笑」的感覺，而臉部肥腫兼雙下巴的人士，笑起來時倍添賤肉橫生之感，究竟如何才能化腐朽為神奇呢？

笑得燦爛甜美，真的能加不少印象分！（Pinterest）

日本大熱臉部肌肉操



笑容研究專家 菅原徹博士之前設計的「U N Pa Ni」體操近日再度於Twitter流行起來，有網民表示超級有效，有助鍛鍊臉部肌肉，除了能練成緊緻小顏、天使笑容，還能趕走雙下巴。

（Twitter@Love_gomagoma）

「U N Pa Ni」體操簡單4步曲



這套體操十分簡單，只需照著「U N Pa Ni」四個發音順序改變表情，就能鍛練臉部超過30種肌肉。



20個循環為1組，每天練3組，每組休息間隔為5分鐘，持之以恆就能練成完美笑容及小顏。



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+ 5 + 4 + 3

覺得自己臉部肥腫，笑容不夠自然的朋友不妨試試！

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