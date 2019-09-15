日本大熱臉部肌肉操　女生4個表情練成緊緻小顏、天使笑容

撰文：抹茶仔
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相信不少人都覺得自己的笑容有種「皮笑肉不笑」的感覺，而臉部肥腫兼雙下巴的人士，笑起來時倍添賤肉橫生之感，究竟如何才能化腐朽為神奇呢？
笑得燦爛甜美，真的能加不少印象分！（Pinterest）
日本大熱臉部肌肉操
笑容研究專家 菅原徹博士之前設計的「U N Pa Ni」體操近日再度於Twitter流行起來，有網民表示超級有效，有助鍛鍊臉部肌肉，除了能練成緊緻小顏、天使笑容，還能趕走雙下巴。
（Twitter@Love_gomagoma）
「U N Pa Ni」體操簡單4步曲
這套體操十分簡單，只需照著「U N Pa Ni」四個發音順序改變表情，就能鍛練臉部超過30種肌肉。
20個循環為1組，每天練3組，每組休息間隔為5分鐘，持之以恆就能練成完美笑容及小顏。
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覺得自己臉部肥腫，笑容不夠自然的朋友不妨試試！
Twitter原文
これマジで死ぬほど効くから「台風のせいでメッチャ暇してる小顔になりたくてたまらないほっぺたダルダルの二重顎マシマシ大魔神」は絶対にやるべき pic.twitter.com/Q8gX5ITIpx— ゴマアザラシ (@Love_gomagoma) September 10, 2019