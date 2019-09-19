【逃犯條例】日本人拍片為香港人打氣　網民：聽到背景音樂已哭了

撰文：抹茶仔
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反修例示威不斷升溫，至今已持續3個月仍沒有平息的跡象。近月日本主流媒體大幅報道及分析事件，引起不少日本人民高度關注。
平野鈴子積極參與反修例運動，早前亦有出席民間記者會。（張浩維攝、 YouTube@SUZUKO HIRANO）
日本人寄語香港人加油
日前，積極參與反修例運動而被稱為「日本反修例第一人」的模特兒 平野鈴子於YouTube上傳一段由居日港人製作的影片，片段中有多位日本市民為反修例運動聲援香港人。
當中有人表示很懷念90年代生機勃勃的香港、希望港人能堅持爭取自由等等。
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YouTube影片原址
網民：聽到BGM哭了
有不少香港網民看過影片後表示非常感動，感激日本人的支持，亦有人直言自己因聽到背景音樂用純音樂版的《願榮光歸香港》而忍不住落淚。
平野鈴子昨日（18日）亦於Twitter表示日本人一直都是香港的同伴，會與香港共同進退，因為大家都是「生於同一時代，生活於同一個東南亞」。
日本人親啓，致香港人。— Suzuko Hirano 🇭🇰🇯🇵 21日19時 talk session in 大手町 (@suzutaro18) September 18, 2019
我們日本人一直到最後也是香港的同伴。一直到最後都是共同進退。我們生於同一時代，生活於同一個東南亞。齊上齊落至最後，用盡全力支援各位。永遠都會與你同在。請香港人不要認輸，不要放棄希望。香港加油！！ pic.twitter.com/mjvCHLPbYF