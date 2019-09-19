【逃犯條例】日本人拍片為香港人打氣　網民：聽到背景音樂已哭了

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反修例示威不斷升溫，至今已持續3個月仍沒有平息的跡象。近月日本主流媒體大幅報道及分析事件，引起不少日本人民高度關注。

平野鈴子積極參與反修例運動，早前亦有出席民間記者會。（張浩維攝、 YouTube@SUZUKO HIRANO）

日本人寄語香港人加油

日前，積極參與反修例運動而被稱為「日本反修例第一人」的模特兒 平野鈴子於YouTube上傳一段由居日港人製作的影片，片段中有多位日本市民為反修例運動聲援香港人。

當中有人表示很懷念90年代生機勃勃的香港、希望港人能堅持爭取自由等等。

↓↓↓點擊圖片或影片觀看↓↓↓

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YouTube影片原址

網民：聽到BGM哭了

有不少香港網民看過影片後表示非常感動，感激日本人的支持，亦有人直言自己因聽到背景音樂用純音樂版的《願榮光歸香港》而忍不住落淚。

平野鈴子昨日（18日）亦於Twitter表示日本人一直都是香港的同伴，會與香港共同進退，因為大家都是「生於同一時代，生活於同一個東南亞」。

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