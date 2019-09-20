比《殺人回憶》更可怕的懸案！　死者頸部被斬半、面部有13cm刀傷

電影《殺人回憶》、劇集《Signal》翻拍的真實案件「華城連環殺人案」，兇手於1986至1991年間殺10人，並潛逃33年，日前終於被發現，原來疑兇正因另外的謀殺案於獄中服刑。 消息傳出後，隨即成為韓國熱話，不少人翻查其他未破案件，其中最恐怖的，就是1998年的「Sabai K房殺人案」。3名醉酒的疑兇，於酒吧內殘殺3人，另有1人重傷。

事發地點位於首爾江南區一間名為「Sabai」的K房／Namuwiki圖片

1998年6月14日凌晨2點半，首爾江南區新沙洞的「Sabai卡拉OK」發生了駭人的命案。3名當時年齡介乎20至30歲的年輕男子，殺死了卡拉OK的老闆娘、於卡拉OK附近接客的的士司機、以及一名卡拉OK的女客人，另外有一名客人重傷。疑兇殺人的手法非常兇殘，就連當時負責解剖驗屍的法醫也稱是他看過最殘忍的犯罪手法。雖然警方一直致力緝兇，惟直至2013年6月14日，因15年的公訴時效過去，警方仍然未能把疑兇緝拿歸案，案件遂成為了未破懸案。

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根據生還者客人B的口供，疑兇在離開之前，花了10餘分鐘清理現場。他們用水、報紙等物件清洗血跡，同時亦將所有指紋抹走，並把店內所有能打爛的東西都打破，令碎片滿佈地上，大大提高了查案的難度。加上當年科技沒有現在先進，令警察一直未能把疑兇緝拿歸案。