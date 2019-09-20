UNIQLO秋祭優惠　T恤、短褲、AIRism激減　盤點5款抵買商品

UNIQLO將由9月20日起至10月3日於香港及澳門全線門店及網絡旗艦店推出秋祭優惠，以限定優惠發售多款男女裝服飾，商品價格更勁減至$59起！《開罐Opener》即刻派出記者直擊，並盤點5樣必入優惠商品！

店舖已經換上秋祭宣傳海報，多款商品劈價發售，最適合轉季大手入貨！（陳俊堯 攝）

秋天將至，又到了添置衣服的季節。UNIQLO一連兩星期舉辦秋祭優惠，整個企劃分為兩個階段，即日起至26日會推出第一波優惠，第二波優惠則在27日開始。今次秋祭優惠包含多款熱賣貨品，店舖中已經換上優惠價錢。

其中多款熱賣商品都非常易配搭，牛仔外套與純色T恤都有優惠，《開罐Opener》記者立刻為大家直擊推介5款超抵優惠！

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除了以上5款精選優惠商品外，秋祭更有多款優惠商品，連上班族最愛的AIRism內衣褲系列同樣在優惠行列。

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這次秋祭優惠同樣適用在網絡旗艦店，而且UNIQLO為會員推出網上購物特別企劃，在秋祭期間，以單一配送方式購物滿$500， 並於結算頁內輸入電子優惠碼：[AUTUMNFEST] ，即可享$50購物優惠。

秋祭優惠將於27日正式公佈第二階段優惠，屆時將會推出更多優惠商品。如果對UNIQLO商品有興趣的話，就不要忘記進來看更新內容了！

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UNIQLO秋祭優惠詳情