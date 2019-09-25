【AKB48】10個難以忘懷的女神 　渡邊麻友最王道、大島優子真性情

AKB48冠名節目《AKBINGO!》昨日正式完結，成為時代的眼淚。其實成為回憶、令我們牽掛著的，除了節目之外，又怎少得了她們？

AKB48幾過10多年的時間，成為日本國民女團，當年不少男女都被她們的魅力迷倒，一起來回憶一下，那些年我們都迷上過的10位女神。

那些年的女神，我們從未忘記。（網上圖片）

【1】前田敦子

AKB48的不動CENTER，神七之首，亦是跟AKB48前期劃上等號的人物，雖然單飛之後被批評演技差勁，不過片約仍源源不絕。最近前田的婚訊及懷孕消息，都令人感嘆時間過得真快。

+ 15 + 14 + 13

【2】板野友美

初代AKB48之中，唯一一個得到秋元康准許，可以染金髮的成員，一直走在時裝潮流的尖端，虎牙是她的招牌，不過後期已經剝了。不管吃什麼都說「好吃」，因此被稱為「味覺白癡」。

+ 6 + 5 + 4

【3】篠田麻里子

非常有性格的成員，本來在AKB48劇場門口附屬的咖啡廳擔任店員，受到歌迷高度關注，最後驚動秋元康，親自招攬入團，成為AKB48的1.5期生，跟另一半第一次2人單獨食晚時就被求婚並答應，引起熱議。

+ 12 + 11 + 10

【4】河西智美

被公認為隊中聲音最嬌媚，對男性殺傷力最大的成員，就算是靜靜坐著，都可以發出色氣的女生，是AKB48團員中特別的存在。不過畢業之後星途一般。

+ 6 + 5 + 4

【5】榮川李奈

未離團之前已經是廣告界的寵兒，離團之後更是如魚得水，成為全職演員。曾在握手會中被砍傷，致其右手虎口至手腕間留下一道永久性傷疤，不過她最後成功走出陰霾。

+ 7 + 6 + 5

【6】大島優子

AKB48中的大叔擔當，性格非常粗獷爽直，而且很迷戀成員們的肉體，常常伸出鹹豬手。本人的身材亦非常不錯，是成員公認的NICE BODY。

+ 10 + 9 + 8

【7】小嶋陽菜

有著「娘娘」的外號，貴婦級的AKB48成員，現時為模特兒。不過極度運動神經欠缺，身體十分僵硬。對賽馬有極高天分，有傳她只要看馬匹名字和賽馬騎師衣服顏色，多能猜中當天勝出的馬匹。

+ 6 + 5 + 4

【8】渡邊麻友

王道偶像代表人物，頭上的瀏海就算倒立也不會掉下來，早期是一個視瀏海如命的偶像，未有傳出過糾緋聞，被喻為偶像界的完美生化人。畢業之後談及過去的自己時表示：有點受不了。

+ 5 + 4 + 3

【9】柏木由紀

因播報天氣而被網民稱為「天氣」，不過卻被渡邊麻友爆料，指她根本對天氣沒有興趣。反應非常誇張，不時被取笑。腹黑是她的特點，又被稱為「Black柏木」。

+ 22 + 21 + 20

【10】島崎遙香

AKB48中最不擅長對應的成員，對支持者反應冷淡，有著鹽對應的外號，自稱最喜歡自助餐，無論何時何地都能倒頭就睡。畢業之後先爆，當年的鹽對應只是人設，現時已經「放下重擔」，可以多多展露笑容。