日本全職軟飯男月入近百萬円　同時被15女包養、每週工作兩天　

日語中有一詞叫「ヒモ」（Himo），意指沒有收入，靠女性養的男性，也就是我們所熟悉的「吃軟飯」。 鑑於現代親密關係的轉變，近年日本開始有很多女生以不同方式包養及招募小白臉，全職軟飯男亦開始出現。

早前有位外貌與身材兼備的美女於網上公開招募軟飯男，即時成為全城熱話。（Twitter@miu___miu___u）

美女公開招軟飯男



本月初，日本有位20代美女於Twitter公開招募兼職軟飯男，年齡介乎18至28歲，並表明「只要不出軌，就不用做家務，也可以賭博，而且每月有40萬円薪金。（約2.9萬港幣）」



其後該文馬上被瘋傳，超過1.8萬次轉推分享、1600留言，亦有不少人自貼求包養。

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僱佣關係成就全職軟飯男



其後日本網絡電視Abema TV訪問該位女生，她表示之所以會招軟飯男，是因為以前男朋友曾經出軌，而契約關係的軟飯男則不會，若違反規定的話也能馬上中止合約。只要出錢，就能找到符合自己愛好的對象，對方亦會服從自己。



節目亦訪問一名現時被15位女生包養的全職軟飯男 生駒卓也，每週只需花兩天陪伴米飯班主，每月就能賺近百萬円。



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生駒表示曾經有位女生每月給他100萬円（約7萬港幣），但要求他隨傳隨到，令他感到超大壓力，於是便採用現時每次見面隨心收費的模式。



被問到有沒有為將來打算，找一份正經的工作，他表示「如果有這想法就輸了，現時亦沒有感到不安。」

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不過，生駒的言論卻引來不少網民狠批，認為他將來變成大叔就會失去謀生能力，若屆時乞討社會生活保障的話決不能原諒。亦有人表示完全不覺得他帥，感受不到他所謂的「魅力」，只是個自大狂妄的傢伙。