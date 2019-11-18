比併全港7大餐廳訂位App　和你Eat新推出　餐廳優惠必選哪個App？

出街要排隊等位食飯最煩人，各大餐廳App也應運而生，方便大家訂座排隊之餘，甚至可以有折扣優惠及儲飛行里數！《開罐Opener》將THE GULU、Eatigo、OpenRice、Chope、Eat365、E肚仔和最近推出的和你eat，一共7個餐廳App進行大比併！究竟邊個最好用呢？點擊圖片看內容！

其實7個餐廳預訂程式各有特色，各有長處。以下是各大餐廳的簡介，記者立刻為大家實測，挑選出表現較好的程式！

+ 3 + 2

⭐THE GULU⭐獨家排隊攞籌⭐

經過好幾年的發展，THE GULU已經從以排隊攞籌功能為主的程式，發展到包含訂位、外賣、優惠券等多方位程式。雖然同時包含多種功能，但THE GULU的排隊攞籌功能仍然獨樹一格。

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參與商戶包括不少家庭假日必去的美心皇宮、翠園、稻香，還有年輕人喜愛的101台式休閒餐廳都能夠透過THE GULU排隊攞籌。與需要提早預定餐廳的概念不同，即使突然前往餐廳，也能夠使用排隊攞籌功能代替取籌，相當方便。不過須留意，美心集團旗下的餐廳近日疑因社會風波，以致暫時未能在The Gulu App上攞籌排隊。

⭐Eatigo⭐最抵訂位優惠⭐

Eatigo相信是不少人的手機必備程式，透過程式的地圖功能，能夠輕易搜索到合作商戶，只要透過程式預訂餐廳，就能夠在於指定時間光顧時享用低至半價優惠，在多個程式中相當具有優勢。

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相對其他程式，合作餐廳商戶比較小眾，以西式餐廳為主，也有部分中式與其他種類的小菜餐廳，質素相對比較高，連鎖餐廳如Pizza Express也能夠透過此程式預訂。

⭐OpenRice⭐儲亞洲萬里通積分⭐

OpenRice扎根香港多年，不少香港人都喜愛使用OpenRice作為搜尋餐廳的程式。其實OpenRice現在不僅有餐廳資料與食評，更提供餐廳預訂服務。在程式內連結飛行獎賞計劃「亞洲萬里通Asiamiles」的話，預訂指定餐廳能夠獲得25里數，外賣自取也能夠獲得5里數，積少成多，換取日本來回機票指日可待！

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OpenRice在眾多香港餐廳預訂程式中，餐廳資料最為齊全，不少用家也喜愛在OpenRice留言發表食評，大家可以先參考留言在決定是否前往用餐。OpenRice雖然未有直接提供外送服務，但用家能夠透過程式直接使用FoodPanda的外賣送遞服務，方便喜愛在家中享用餐點的無飯人士。

⭐和你Eat⭐餐廳評價有根有據⭐

和你Eat新推出不久，在iOS與Android平台的程式界面相當穩定。雖然未有提供定位與點餐功能，整體而言餐廳資料庫比不上其他程式，但和你Eat在餐廳篩選功能上特別優秀，強調「選擇性消費形式支持良心企業」，需要有推薦原因才能夠名列榜單，當中小店資訊較其他程式齊全。

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【和你Eat】程式界面簡單，使用體驗穩定易入手。（程式截圖）

和你Eat中的餐廳資料需要經過開發者的審核才能名列榜單，在推薦餐廳下更會列明推薦原因及資料來源，杜絕了廣告與推銷成分。話雖如此，是否認同其篩選方法就見仁見智了。