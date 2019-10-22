肥妹減28kg變美女　重遇拒絕她的男生　誓要展開「醜女復仇記」

在韓國，「外貌主義」非常盛行，很多人都非常注重自己的外表，就連見工面試時也會以外表評審。一名女生近日向節目《戀愛的發現2》投稿，她原本是一名身材肥料的女生，曾經向心儀的男生表白但被拒絕。花了1年時間減肥後，她竟然再遇到那名男生，更被他喜歡上......

事主原本是一名身材肥胖的女生／《戀愛的發現2》截圖

投稿的女生原本是一名身材肥胖的A0女。她於大學的時候，喜歡上於校園裡有很高人氣的「人氣男」，曾鼓起勇氣跟他表白。不過，當時人氣男跟她說「對不起，我沒有要談戀愛的打算，還要準備工作，挺忙的」，拒絕了她的表白。事主覺得十分尷尬，馬上跑了出去。不過在匆忙之間，她竟然把手機遺漏在剛剛的課室，於是她打算靜靜地回去拿。就在她回去的時候，竟然聽到人氣男跟朋友的通話內容，令她陷入了衝突......

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受了這麼大的打擊，激起了事主減肥的決心。經過1年後，她成功減了28公斤，搖身一變成為了一名美女。就在她開始新生活的時候，竟然又再次遇上了之前拒絕她的人氣男。不過人氣男似乎沒有把她認出來，而且還倒轉過來喜歡上事主？！

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事主萬萬沒有想過竟然會再遇上人氣男，她更沒有想過人氣男會對她一見鍾情......所以，事主決定向人氣男展開報復，將他之前給過自己的侮辱全都還給他！

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問題就是，事主清楚知道人氣男喜歡美女才跟她在一起，但她亦無法控制自己的心漸漸走向他......如果大家是事主，會繼續這段愛情，還是果斷分手呢？