旅館遇帥哥想抄牌被婉拒　女生事後驚覺原來是Victon崔秉燦！

組合Victon的成員崔秉燦，今年因參演《Produce X 101》而人氣急升，最近還計劃於多個地方舉辦粉絲見面會。近日，一名女生於論壇上在一篇關於崔秉燦的文章留言，分享自己與朋友年初於旅館遇見他的事。

崔秉燦／Twitter@VICTON1109

2016年11月9日出道的Victon，共有7名成員，由於一直半紅不黑，認識他們的人並不多，所以今年派出韓勝宇及崔秉燦出戰選秀節目《PRODUCE X 101》，成功為組合打響名堂。其中韓勝宇成功出線，成為了X1的隊長；而崔秉燦則於決賽舉行前因健康問題退賽。不過在比賽結束後，秉燦的人氣並沒有減退。

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秉燦的人氣急升後，網上多了不少人討論他。其中一名網友於一個關於秉燦的帖文內留言，分享自己和朋友今年年初遇見他的經歷。她表示，今年年初自己（《PRODUCE》播出前）與朋友們一起到全州旅行，於旅館喝酒時，看見一名長得又高又帥的男生。當時她和朋友們都喝了很多，朋友更鼓起了勇氣，上前向那位男生搭訕，並想和他交換電話，卻被男生拒絕了。

網友的留言／theqoo圖片

男生說了一句「不好意思」後，朋友因為喝得有點醉，便說「我有這麼差嗎」。男生顯得很慌張，並說：「不是呢，真對不起...因為我的職業比較特殊，真的很不好意思。」說完之後，男生便馬上逃跑了。當時樓主和朋友還在想，到底是甚麼工作這麼特殊，還說他是間諜，所以稱他為「全州間諜」。不過，近日樓主的朋友卻發現了，他就是偶像組合Victon的成員崔秉燦！