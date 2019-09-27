日女揚言最憎出軌行為　旋即被爆出床照　結局峰迴路轉

近日twitter瘋傳一段推文，指日本有位女生於婚前表示自己最討厭出軌的不忠行為，但婚後卻產生劇變，令一眾網友傻眼兼爆笑，而結局更是峰迴路轉。

該女生的事跡更於Twitter瘋傳。（Twitter@super_gaiji_x）

結婚首日即被爆出軌



近日Twitter瘋傳一則趣聞，講述一名女生婚前揚言自己痛恨出軌、劈腿等不忠行為，但過幾天註冊結婚後，首日就馬上被爆出軌，而她口中的「丈夫」亦嚷著要離婚。



這秒速打臉的奇人奇事笑翻一眾網民，現已超過1萬轉推分享，有人表示「無法理解女生的思考模式」、「這貨超級矛盾」、「用人生來上演喜劇」。

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被爆床照



翌日她才發現，原來在她註冊當日，有人於Twitter爆出她的床照，其中一張自拍照更疑似敞開胸口。



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「四人同行」？！



該女生日前又再更新Twitter，表示與「丈夫」、兒子及「男友」一起吃飯，並表示男友才是令她出軌的原因，而這個她口中的男友，又不是被爆床照的那位。最離奇的是，最後「丈夫」決定不跟她離婚，承認她跟男友的關係。

莫名奇妙的展開，半路竟殺出個男友。（Twitter@ikari_budou）

全是謊言？！



該女生的「丈夫」佐野先生事後於個人Twitter澄清，指整件事全是有人捏造出來，他與該女生並沒有任何關係，可能只是朋友之間開玩笑。

佐野先生於個人Twitter澄清。（Twitter@kyohei_sano）

Twitter原文