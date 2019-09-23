日本勵志哥分手3日即搭上正妹　網民暴動：她是PTGF吧？！

大家還記得上月瘋傳的日本勵志哥嗎？這位集肥窮醜毒於一身，而且完全沒有上進心兼食軟飯的無職渣男，卻擁有甜美可愛的女友，更於Twitter高調曬恩愛，一度成為全城熱話。

（Twitter@uraerumarudayo）

高調曬恩愛爆紅



這位勵志哥叫作ぱるぱる（Paru Paru），今年24歲，是一名人氣平平的Twitcasting直播主。



他經常於Twitter強調自己肥窮醜毒兼不務正業，現時沒有任何正職或兼職工作。重點是他有個超可愛的女朋友，還會自掏腰包請他吃飯及送他衣服，令一眾網民大呻上天不公平。

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分手後馬上招女友



上星期一，Paru Paru終於在Twitter哭著公布已經與女友分手，結束9個月的戀情。同時，他亦表示自己現時無業、無儲蓄，更因為分手而失去居所，所以公開招募女友，希望有人接濟他。



網民們馬上熱烈狂賀，亦狠批他毫無長進兼不知悔改，竟然還想馬上另結新歡。

Paru Paru哭訴自己與女友分手。（Twitter@DT43922294）

3日即有新女友？！



在宣布分手及招募女友後3日，他竟然於Twitter公布自己交了新女友，而且還拍片曬恩愛。



網民表示無法理解為何這種渣男會有正妹女友，笑言這女生可能是出租女友，又有人認為他們很快便會分手。



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其後，他的新女友馬上被起底，原來她同樣也是一名直播主，叫作つばにゃん，常於「Whowatch」進行直播。



有網民認為他們根本不是真的交往，只是演「大龍鳳」博上位。



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新女友黑歷史？！



沒多久，Paru Paru的新女友又被爆出曾經是成人直播網站「Fc2 Live Adult」的直播主，叫作 千葉杏奈。



事情真的愈來愈不單純，有興趣的朋友自己去Google搜尋「千葉杏奈 Fc2」吧...

Paru Paru於Twitter揚言要與她結婚。（Instagram@tsubasa_japan）

Twitter原文