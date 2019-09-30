【減肥必看】宵夜總愛食杯麵、薯片？　日本節目拆解2大原因

開罐
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踏入深夜時分想吃宵夜，打開薯片沖泡杯麵，相信已經是平常事。然而對於一眾視減肥為終生目標的朋友來說，要忍耐不吃宵夜，相信是必死更難受。一個日本綜藝節目就藉此詢問了專家意見，原因竟是因為欲求不滿？

深夜時分來臨，正在減肥的大家，是否好想好想好想好想吃充滿油脂的宵夜呢？（《ホンマでっか!?TV》截圖）

晚上宵夜什麼都不吃，偏偏吃串燒、杯麵、薯片等油膩食品，簡直是罪過.....日本女星深川麻衣就在綜藝節目《ホンマでっか!?TV》分享自己在晚上難以忍耐想吃油膩食物的經歷，得到大量嘉賓的認同。

究竟為什麼充滿油脂的宵夜，會如此具有吸引力呢？節目組就直接邀請專家到場，分析一下好好解析一下當中因由。

▼▼▼▼想減肥成功就點擊看原因▼▼▼▼

（《開罐》製圖）

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所謂「減肥靠策略」，其實吃宵夜並非大家想像那麼罪過。只要能夠適當運動，配合適當的飲食策略，其實還是能夠減肥成功。日本網民最近就分享了減肥便當食譜，低糖又低卡，愛自攜午餐的健康新人類不妨參考一下。

▼▼▼▼點擊看更多▼▼▼▼

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如果深夜還在觀看的朋友，就不要對自己太過嚴苛，好好放鬆一下自己緊繃的腦筋吧！

▼▼▼▼肚餓時要放過自己▼▼▼▼

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