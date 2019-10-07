「韓版周秀娜」申在恩成新一代宅男女神　黃蜂腰＋巨乳翹臀超吸睛

韓國新一代宅男女神登場！現年23歲的申在恩（譯音），自從2018年當了雜誌MAXIM的封面模特兒之後便人氣急升，近日更推出首本個人寫真集，成為新一代宅男女神。雖然樣子十分清純，但身材卻火辣，完美演繹天使臉魔鬼身材，因而吸納了很多粉絲。

申在恩／ig@zennyrt

從文員到封面模特兒

現年23歲的申在恩（譯音），原本是一名平凡的文員。機緣巧合之下，她開始了網上直播的工作，更成為了模特兒。自從去年當了韓國頭號男性雜誌Maxim的封面模特兒之後，便聲名大噪。直至目前為止，她於Instagram有超過100萬名粉絲。最近更推出了首本個人寫真集，令不少男粉絲「大飽眼福」。

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最滿意的部位竟是...

申在恩於接受Maxim訪問時曾經表示，自己最滿意和最喜歡的部位是「肚臍」，她開玩笑說：「沒有甚麼秘訣，可能是出生的時候要把臍帶剪得好一點吧？」不過相信最令女生羨慕的，是她那條超纖細的「螞蟻腰」。原本已經很瘦的她，近日再減肥，腰部比以前變得更幼細，不少網民留言表示：「這比例是真實嗎」、「真的像娃娃一樣」。

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最喜歡多情的男生

被問到理想型男生的時候，申在恩表示，自己最喜歡多情的男生，不過只能是「對我一個多情」。另一方面，她亦認為充滿男子氣概的男生也很有吸引力。各位單身的男粉絲要注意了！