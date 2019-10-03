女學生入公廁被臭到暈低！　昏迷2個月因「腦損傷」終告不治

釜山著名景點廣安里海水浴場發生駭人事故！一名韓國女高中生走進公廁後，因吸入過量的「硫化氫」即時暈倒。送院醫治2個月後，最終於9月27日因「腦損傷」而死亡。

事件發生於釜山著名景點廣安里海水浴場／SBS圖片

進入廁所後被臭至暈低

事發於7月29日凌晨3時半左右，一名19歲的女高中生進入位於釜山市水營區民樂洞（即廣安里海水浴場附近）的公眾廁所後，好一會兒也沒有出來。同行的男性朋友發現她倒臥在廁所內，馬上將她拖出來，並進行心肺復甦法。送院救治後，她的情況沒有好轉，一直處於昏迷狀態，最終於9月27日因「腦損傷」離世。

硫化氫濃度比安全標準高出60倍

死者的家人表示，當時替她進行急救的男友人亦有因為吸入臭氣而暈倒。而該處的負責人則表示，當晚凌晨3至4時左右正在進行化糞池工程，在修工的過程中，有「硫化氫」泄漏出來，並透過公廁地下的洞傳入公廁內。當時在現場被驗出的硫化氫濃度高達1000ppm，比安全標準的15ppm高出超過60倍。

事發地點被封閉／JTBC新聞截圖

昨舉行葬禮 朋友哭成淚人

受到颱風米娜的雷雨帶影響，韓國天氣持續不穩定。雖然下著暴雨，不過死者的葬禮亦如期在10月2日舉行。載著死者遺體的靈車特地駛至她生前就讀的學校，全校約600名師生冒著風雨，一同陪伴死者走最後一段路。不少與死者相熟的同學也哭成淚人，場面傷感。