韓rapper靠賣衫一夜成名　態度囂張竟於女粉絲胸上簽名！

要一夜成名，並不是容易的事。不過，韓國這位rapper就做到了。這位名為「Yumdda」的rapper，日前因為「某些事」急需籌錢，於是發售各種衣物服飾，短短4日竟然賺過億港元。人氣急升後，他的態度亦非常囂張，竟然直接在女粉絲的胸上簽名。

Yumdda／ig@yumdda

撞上同事的名貴房車急需籌錢

9月21日，韓國rapper Yumdda（本名嚴賢秀）於IG上表示，自己不小心撞上了另一名rapper「The Quiett」價值3億韓圜（約2千萬港元）的賓利汽車，並聲稱需要向對方賠償。他亦宣布自己即將售賣T恤、Hoodie等衣物，並說「我只需要賺到維修費就行了。大家不要買這麼多，送貨很麻煩。沒甚麼的話還是建議大家不要買。不過買了就可以像我一樣成功。不過像我的話，就有機會撞上名貴房車」。

供不應求宣布終止販賣

原本只計劃開放購買4日的Yumdda，第一日已經獲得超過4億韓圜（約2千6百萬港元）的收入。他於IG上上載影片並說道：「你們停手吧。睡一覺起來發現一天有4億收入是怎麼回事？我鄭重地求你們，別再買了，這不是我能處理的快遞了。別再浪費金錢了。」翌日他更宣布需要終止販賣，「已經賺了12億了。現在真的夠了。我不需要錢了。你們不停止的話，就讓我來終止吧。原本計劃是賣到明天的，但現在緊急終止販賣了。這樣下去的話，我要花2年才能處理完快遞！」

Yumdda於10月6日宣布終止販賣／ig@yumdda

囂張態度惹爭議



一夜成名之前，Yumdda已經經常於IG上炫富，成名後他更變本加厲，更見囂張拔扈，日前更於IG限時動態上載自己於一名女粉絲的胸部上簽名的影片，不少網民鬧爆，認為「就算是粉絲要求也不應該做」、「這不是性侵犯嗎」。不過亦有人認為，Yumdda在簽之前有再三詢問粉絲是否真的沒關係，所以認為他沒有做錯。