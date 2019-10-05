【韓流日常】《PRODUCE X 101》確認造馬3大影響　X1命運如何？

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》自7月19日終映以來，一直爭議不斷。有粉絲發現決賽公開的票數出現多個「不約而同的巧合」。事件越鬧越大，警方接手調查，日前宣布已確認有2至3名合格者被調包。今集《韓流日常》將與各位分析這件事背後的3大影響。

7月19日，《PRODUCE X 101》進行決賽直播，選出最終的11名出道成員／facebook@produce101

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由第一周投票開始已出現造馬

《PRODUCE X 101》終映後，因為被質疑有造馬的嫌疑，一直爭議不斷。警方介入調查後，不斷揭發更多造馬的證據。有韓媒報道指，自第一周的投票開始，製作組已經開始造馬。而最明顯的就是決賽當晚的票數，不同排名的票數竟然恰巧也是「7494.442」的倍數。

首爾地區警察廳網絡調查隊日前到Starship、MBK、Woolim等經紀公司進行調查。根據韓媒CBS No Cut News的報道，警方已確認被淘汰的練習生之中，有2至3名都是原本合格的人選。除此以外，警方亦開始著手調查《PRODUCE 48》、《偶像學校》等選秀節目。接二連三爆出造馬的醜聞，背後真正受影響的是誰？

X1／facebook@x1official101

【1】X1與被調包練習生前途蒙陰影

雖然造馬風波在決賽完結後便馬上吹起，但節目出道組合X1的所屬公司CJENM（亦即是《PRODUCE 101》的製作公司）只能逼不得已按照原定計畫讓X1出道，因為如果推遲的話，就等於承認節目有問題。加上他們簽了5年合約，行程已經被排得滿滿的，如果不按照計畫進行，有可能會令公司賠錢。

所以X1只能在各種不利因素下於8月27日出道，雖然於高尺天空巨蛋舉行的SHOWCASE全場爆滿，但其實X1面對非常多問題。例如出道初期沒有登上無線電視台的音樂節目打歌、亦沒有廣告商願意找他們拍廣告。

X1／facebook@x1official101

根據韓媒的報道，就算證明了造馬為事實，X1也會按照現在的形式繼續活動。不少X1的粉絲擔心，一旦真正的出道名單公開，會令X1裡面被調包的成員大受打擊，一直都要掛著「造馬」的身分於娛樂圈打滾。

另一方面，真正應該出道而又沒有出道的練習生，亦會成為事件的受害者，造成心理上的陰影。所以，造馬事件最受影響的人，一定是X1以及被調包的練習生。

不少粉絲希望被淘汰的9名練習生以「BY9」之名出道

【2】選秀節目公信力插水

早在2009年開始，韓國就興起選秀節目熱潮，從《Super Star K》、《Kpop Star》、《Show me the money》至今天的《Produce》，選秀節目可說是完全沒有停下來。但這次爆出造馬事件，卻將這10年來辛辛苦苦建立的形象一下子破滅。除此之外，《Produce》系列做得這麼成功，不少海外電視台參考借鑑，甚至買版權製作同類節目，在國內國外也有很高人氣，受打擊的不但只是韓國人，就連海外的粉絲也一樣。

韓國大眾文化評論家鄭德賢（譯音）接受韓媒「Sports khan」訪問時表示，這次的事件打破了韓國整個選秀節目行業一路以來建立的信賴，「他們必需要負責任，並接受嚴正懲罰」。而另一名評論家河在根亦認為，事件必定會打破大眾對選秀節目的信賴，「將很難恢復原本的形象」。

日版《Produce 101》正在熱播

【3】觀眾感到被背叛

《Produce 101》最大的賣點，就是創立了「國民製作人」與「pick」的文化，並讓觀眾投票給自己心儀的練習生，等於直接將決定權賦予給觀眾。確認造馬，代表節目已經失去最大的意義，而且亦會令有份投票的觀眾感到被背叛。大眾文化評論家鄭德賢亦指，「雖然節目看起來是讓觀眾的力量決定一切，但實際上卻是製作組利用權力去控制結果。小型的經紀公司因為沒有辦法只能哭著參加，這其實亦反映了娛樂圈不正常、不健康的狀態」。

不少人質疑《PRODUCE 48》也有造假

考慮廢除選秀節目

強調公正公平的選秀節目，被爆出了造馬事件，導致要求廢除選秀節目的聲音越來越多。在製作選秀節目的時候，製作組利用剪輯鏡頭操控觀眾的思想，令他們盡量偏向自己想要的結果。雖然觀眾其實清楚自己製作組的意圖，不過大部份人都會抱著「應該有反轉情節」的心態，不斷把製作組這些不軌的企圖合理化。韓媒NEWSIS的記者李在勳（譯音）解釋，這是一個非常不健康的循環，認為各方需要認真考慮是否繼續舉辦選秀節目。