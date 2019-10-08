日本票選最靚戴眼鏡女星Top10　綾瀨遙不入三甲　第二位竟是她！

對於不少人來說，眼鏡娘有著不少吸引力。不少女明星在上鏡時都會戴隱形眼鏡，究竟這些女明星戴上眼鏡後的樣貌，會變成怎樣。日本網站「gooランキング」近日就「最適合戴眼鏡的30歲以上女星」進行網上投票，公選出大家心目中認為戴了眼鏡會變得更漂亮的女星人選。

最適合戴眼鏡的30歲以上女星

【10】杏

由模特兒轉型為女演員，再一轉身為人妻的杏，排在榜單的第10位。具有特色的國際化臉孔，相信戴上眼鏡後會變得更加幹練，散發著成熟的魅力。

+ 3 + 2

【9】Becky

有著英日混血血統的日本女星Becky，排在榜單的第9位。雖然曾經被爆出過不倫傳聞，卻無阻她的「健康性感美」，不少粉絲都期待她戴上眼鏡的畫面。

+ 5 + 4 + 3

【8】蒼井優

與「日本最醜藝人冠軍」山里亮太結婚後依然無阻粉絲的愛，空靈系女神蒼井優依然排在榜單第8位，全因想知道清純臉孔加上眼鏡後會有怎樣的化學作用。

+ 3 + 2

【7】優香

優香雖然不算是絕頂美女，但波濤洶湧絕不可小看。全因寫真女星出身，不少人都看過她的性感相片，但當這位F奶女星戴上眼鏡後，會是怎樣一番景象呢？

+ 2

【6】深田恭子

出道多年的深田恭子，仍然是不少人的摯愛，排名在榜單的第6位。拍戲多年形象百變，戴上眼鏡的模樣更充滿性感魅力，即使經常爆出花邊新聞也是可以原諒吧！

+ 8 + 7 + 6

【5】石原聰美

完美展示青春與成熟魅力的輕熟女石原聰美，居然僅排在榜單的第5位！今年不間斷接拍廣告與電視劇的她圈粉無數，讓粉絲們很期待在未來會展露出怎樣的新臉孔。

+ 10 + 9 + 8

【4】綾瀨遙

出道以來一直展示著清純魅力的綾瀨遙，卻有著擁有一個人人羨慕的豪乳身材，令人很想知道究竟戴上眼鏡後，天使臉孔、惡魔身材的她，會否更加性感。

+ 5 + 4 + 3

【3】新垣結衣

被粉絲們暱稱為結衣BB的新垣結衣，排在榜單的第3位。雖然沒有超誇張的身材，但憑藉著可愛清純的臉孔，成為萬千中少男的夢中情人。雖然她不常戴眼鏡，但有時候在廣告中戴上眼鏡的模樣，讓粉絲們大呼可愛感Up！

+ 11 + 10 + 9

【2】仲間由紀恵

想不到仲間由紀恵會排在榜單的第二位。全因當年一套《我Miss係大佬》在中港台爆紅，她的老氣眼鏡娘形象深入民心。隨後，她在不同劇集裏也會戴上眼鏡，扮成幹練感十足的OL。

+ 6 + 5 + 4

【1】北川景子

已為人妻的北川景子排在第一位。電視劇拍不完的她，在《房仲女王》系列的表現非常兩眼，專業形象深入民心，要是這個專業妝容上加上一副眼鏡，會不會帶出另一番熟女的魅力呢？