日本食評tabelog爆醜聞　居酒屋老闆怒罵評分造假　網民大爆炸！

經常計劃前往日本的朋友們，相信一定認識一個名為食べログ（Tabelog）的日本食評網站。食べログ非常知名而具公信力，不少人在周遊日本時想搜尋餐廳，都會參考食べログ的評分。然而這個App最近卻爆出造假嫌疑，有居酒屋老闆更明言禁止該App的用戶進入其食店，究竟發生了什麼事？

食べログ作為一個食評網站，會員超過500萬，因此在不少日本人心中都是公信力很高的網站，日本電視台也以它的食評作推介食肆指標，且每年網站也會選出最佳餐廳。不過近日一間位於千葉縣，名叫「とっとっと」的居酒屋，在店外貼出公告，宣佈不接受食べログ用戶光顧，更名言拒絕食べログ上的評分與留言。

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這份告示字裡行間充滿怨恨，經過的網民拍下並上載至Twitter後旋即引起網民討論。明明食店應該很歡迎客人為自己評分。究竟發生了什麼事情，會讓店家貼出如此具攻擊性的告示，來指控食べログ的用戶呢？

日本節目《スッキリ》立刻向居酒屋店長查詢，卻引發了另外一個炸彈。

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（開罐製圖）

店長在訪問中指控餐廳評價與分數有造假的嫌疑。他表示在開店不久，就已經發現店舖資料被刊登在網站上，更有人擅自將吃到一半的食物照片上傳到網上，讓他大感不滿。店家打算透過食べログ來聯繫該客人，要求將相關相片刪除，卻反而被指控「虧待好意」，立刻將評分由4分改至1分。

食べログ網站截圖

店長更在訪問中大爆，曾經有非常具有影響力的飲食作家前來要挾，指出只要付錢就能夠提升食評網站的評分。店長要求食べログ刪除店家資料也置諸不理，投訴也無門，為此他感到相當困擾。

相關事件在日本網路上引起大爆炸。因為食べログ在國內外都有著非常大的公信力，是不少人的「搵食指標」，現在卻爆出這些問題，令不少用戶嘩然。

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不少食べログ用戶也在Twitter上爆出食べログ的黑幕，分享自己對店家留下的中肯意見也被無辜刪除，令人猜測店家是否可以透過支付費用來刪除不利的留言。然而也有網民保持其他看法，表示食評網站也要維持收支，因此有相關營業操作也無可厚非。

然而，也有心水清的網民表示只會透過食べログ來了解餐廳的基本資訊，卻不會過於參考其他人的評價，因為「選擇餐廳，自己應該有相當的判斷能力吧！」