日本人選10大食拉麵乞人憎行為　吸吮麵條都中招　TOP 1港人常犯

身為觀光大國，日本有著絕品美食。其中聞名世界的拉麵，專門店更開到全球都是，更是不少旅客到日本必嚐的美食之一。然而大家知道吃拉麵都有一些禮儀與習慣需要注意嗎？《開罐Opener》為大家列出10大食拉麵乞人憎行為！

拉麵聞名於世，同時也是不少香港人的最愛食物之一，每逢「回鄉歸日」旅遊都會先食一碗醫醫肚。然而有日本網民留列出了10大食拉麵乞人憎行為，不少香港人都是慣犯，其中連大聲吸吮與咀嚼麵條居然都是NG舉動！

吃個拉麵，原來有這麼多地雷需要注意！（らーめん女子）

究竟有哪10項目呢？《開罐Opener》立刻與大家一齊看看，不妨數數自己究竟中了多少項！

▼▼▼▼點擊看10項乞人憎行為▼▼▼▼

（《開罐》製圖）

+ 6 + 5 + 4

以上的結果相信令不少香港人感到非常震驚。從小到大，不少人都被長輩教育，為了表示對拉麵師傅的尊敬與感恩，在吃拉麵時一定要大聲吸吮。然而想不到這個結果卻完全推翻了大家對食拉麵的概念！

原來大聲吸吮麵條是乞人憎行為之一！（網上圖片）

其實在日本本土仍然分有兩派。有尊重傳統的日本人仍然會在吸吮麵條時發出聲音，來表達對拉麵師傅的讚賞；但也有人開始覺得在吸吮麵條時，發出的聲音會影響到其他食客，更會令湯汁彈到周圍都是。為免造成影響，不少人在食拉麵時，已經盡量避免發出聲響了。

你在食拉麵時會發出聲響嗎？你在乞人憎行為中，又中了多少項呢？留言跟朋友分享一下吧！