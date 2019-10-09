Outdoor開倉減價優惠　背囊秋冬小物$40起　經典款背包售$90

還記得當年上學人手一個的Outdoor背包嗎？最近Outdoor將會舉辦限時大減價，現場貨品低至1折，最平只需要$90就能入手潮款背包！《開罐Opener》立刻派出記者，為大家現場直擊優惠貨品，並挑選出5款必入手ITEM！

Outdoor開倉優惠，多個背包款式大減價，全部僅售$90起！（陳俊堯 攝）

Outdoor將一連10日舉辦限時大減價，現場貨品包括多款背包，更有大量冬天貨品手套、冷帽、頸巾與太陽眼鏡，最平$40就有交易！價格睇落好抵玩，究竟有甚麼款式值得入手呢？記者即刻帶大家看看！

🔴背包款式多 $90起輕鬆入手🔴

講起Outdoor，除了有學生必備的傳統款背包外，更有多款潮流款式以及日版聯乘款式，最平只需$90，就能將他們帶回家！

👇👇👇按圖看Outdoor背包款式👇👇👇

$90背包款式

+ 8 + 7 + 6

$190背包款式

+ 16 + 15 + 14

RFID防資料盜取背包款式

+ 2

更多精美款式，看記者精選推介！

🔴秋冬小物有優惠 $40起有交易🔴

近日出街感到涼意，又是時候把握機會購入秋冬服飾。Outdoor的手套、冷帽、頸巾有多種款式，顏色突出突出之餘容易陪襯。

👇👇👇按圖看秋冬小物顏色款式👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

記者精選5款必入手ITEM

買限時減價商品，最忌心大心細、慢慢考慮。

所謂先下手為強，記者已經為大家精選了5款抵買又易襯的商品！

👇👇👇按圖看5款精選優惠商品👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

記者到場向職員查詢，部分貨物仍有大量存貨，但某些日本聯乘商品和特殊款式就未必有充足存貨，有興趣的話就要盡快入手了。

👉🏻詳細資料

日期：10月10日（四）至 10月19日（六） 【星期日休息】 地址：荃灣柴灣角街34-36號萬達來工業中心13樓01室（有線電視大樓旁）

👉🏻注意事項