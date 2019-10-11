睇WANNA ONE演唱會大打出手　兩粉絲各執一詞鬧上法庭

睇演唱會，原本是一件很高興的事，但相信不少人都曾經在觀看演唱會期間，因為其他觀眾的不合作而感到不快，甚至發生爭執。近日，韓國法院處理了一宗因為看WANNA ONE演唱會大打出手而搞上法庭的案件，兩粉絲各執一詞，最終的判決是甚麼呢？

WANNA ONE／naver@mnet_wekid

因位置問題發生爭執

事發於去年10月21日，被告人李某（29歲，女性）與原告人於首爾大學舉行的「2018韓流捐贈演唱會」上，因為位置問題而發生爭執。據悉，二人都是WANNA ONE的粉絲，當時都是在站席的前排位置。原告人稱，被告人為了能站在更有利的位置，數次抓著她的頭髮並拉扯。據悉，她們在進場之前，已經因為票務問題而曾經發生爭執。

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網民反應如何？

事件引起不少韓國的追星族關注，有人亦表示自己曾經試過於演唱會期間與其他人發生爭執。除了位置問題，不少人都表示曾經因被其他人舉起相機或應援物阻擋視線而發生口角。在這次事件中，網民都一面倒支持原告人，認為「被告人都29歲了怎麼還這樣」，亦有人表示「親眼見過不少站姐為了拍照打人」。