你懂得欣賞抖音小姐姐妝容嗎？　日網民5格插畫盡露中日文化差異

化妝相信是世界女生的終生職業，為了變得更漂亮而鞠躬盡瘁。雖然每個地方的審美觀都不太一樣，但因為抖音在日本爆紅的緣故，讓日本人認識到中國人的化妝風格，繼而成為日本熱話。 最近有一個插畫家注意到這陣熱潮，因而畫了5格漫畫來對比中日兩地對於化妝與整容的差看法異。

抖音小姐姐的超能力：只要有化妝品在手，就能夠化身為任何人！（網上圖片）

這位插畫家（＠yoneharausako）作為影片分享軟件抖音（國際版又名TikTok）的忠實用家，他不時看到內地網民翻拍的狗血《美女復仇記》片段。故事劇情通常是一個不懂裝扮的女生，因為被男生羞辱，因此立刻化妝，變漂亮後進行復仇的狗血劇情。

這位網民觀察了一段時間後，發現中國網民對於這些片段的回應都非常簡單與單純，只對前後差距感到驚訝，並且回覆「好美！」、「差很多！」等等留言。

然而日本網民卻回覆「妝很濃!」、「明明素顏就很醜！」、「明明就是靠化妝！」等留言，因此他就將這個觀察結果畫成插畫分享出來。

看完漫畫之後，大家有什麼看法呢？在中國內地非常盛行使用各種修圖軟件和進行微整形手術，來為自己Face Upgrade。面對這些風氣，中國人通常都會一致無視化妝或整形前的模樣，僅僅以現在的模樣來進行評價。反之，日本人卻會挑剔各種細節，讓這位網民感到不如中國人思考單純，有種雞蛋挑骨頭的態度。

網民們在插畫下，就對此做出了不同的反應。

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（《開罐》製圖）

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其實平心而論，又不能夠太怪責日本人對於化妝與整容的留言反應。因為之前有網民盤點了內地網紅的易容與真身的前後對比，連大無畏的中國網民都表示怕怕！

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看完以後，會不會更理解日本人的反應呢？大家又懂不懂得欣賞抖音小姐姐們的妝容呢？留言跟大家分享一下吧！