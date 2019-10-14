橋本環奈節目驚現大肚腩 　網民崩潰：千年一遇美少女變大媽

當年憑一張奇蹟美照爆紅的橋本環奈，相信大家都不會陌生。近年這位千年一遇美少女的身材往往成為大眾焦點，因為她體型彷彿跟著她的人氣一起暴漲... 日前橋本環奈出席電視節目時，疑似不慎突出大肚腩，令一眾網民超崩潰。

（《Going! Sports&News》）

節目驚現大肚腩？！



橋本環奈日前出席日本電視台節目《Going! Sports&News》時，以一身運動造型亮相，有眼利的觀眾發現她疑似突出大肚腩，而且還比旁邊3位大叔還要大...

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20歲就有啤酒肚？！



今年才剛到20歲合法喝酒年齡的橋本環奈原來已經是名「酒鬼」，早前於電視節目上自爆幾乎每天都會喝啤酒。



有網民笑言她啤酒喝太多，才導致有啤酒肚、亦有人表示「比旁邊的大叔還胖」、「變大媽了...」、「颱風來了也吹不走」。

今年才20歲的橋本環奈已經被日媒賜予「酒豪」稱號...（《アナザースカイ》）

不過，亦有網民表示無阻他們對橋本的愛，認為肉肉才顯得可愛。



話雖如此，不過這樣喝下去不但會有啤酒肚，而且也很傷肝啊。為了健康，還是節制一下比較好吧！



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