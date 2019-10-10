【減肥】肥到坐爆凳兼被全家圍插　日本116kg胖妹怒減67kg變美女

減肥，從來不是易事。要成功就必須持之以恆，才不會半途而廢，導致體重反彈。 要維持心中那團火，朋友或家人的激將法說不定最有效。有日本節目近日便分享了一個肥妹由116 公斤激減至49公斤的勵志故事，而主人翁之所以能持之以恆減肥，原來全因她全家人也圍插她太肥。

日本電視台節目《ザ！世界仰天ニュース》近日分享一個超勵志的減肥故事，講述一名叫廣瀨綾香的18歲少女，由重達116kg的胖妹蛻變成纖瘦的美少女，瘦身後完全不同樣。

綾香高峰期重達116kg（約256磅）。（節目截圖）

可愛少女成魔之路



綾香小時候非常可愛，體重亦十分正常。但自從父母離婚後，綾香經常在爺爺嫲嫲家中吃飯，結果惡夢便開始了。



大家都知道，天下間的嫲嫲都擔心孫子吃不飽，往往會狂塞美食給孫子，綾香亦因此慢慢變成大胃王，體重亦直線上升，小六時已重達90kg（約200磅）...



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肥到被全家圍插



到某天，綾香到爺爺家玩時，不小心坐爆椅子。平時超寵愛她的爺爺及爸爸竟調轉槍頭叫她減肥，找媽媽訴苦亦再度中槍，令她憤而下決心減肥。



托家人激將法的福，綾香由116kg激減至49kg，一共減了67kg！由肥妹變成美少女，究竟她是如何做到呢？



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由116kg減到49kg，足足減了超過一個自己... 看到綾香現時甜美自信的笑容，相信她家人亦很安慰呢！