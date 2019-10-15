不是草泥馬是羊駝？錦田農莊160元親親羊駝　多個手作坊玩足一日

人稱草泥馬的羊駝，樣子十分討人歡心，以往我們只能在電視螢幕上見到牠們。近日，有農莊成功從澳洲引入4隻到本港，牠們更是首次在港出現的羊駝！對於想近距離與牠們親親的朋友，可說是大好機會。《開罐》記者率先帶你直擊牠們的傻傻樣子！

位於錦田的有機薈低碳農莊，近日引入了4隻來自澳洲柏斯羊駝，園主指牠們是首次在香港出現的羊駝。牠們到港大約一個月，總算適應了香港的氣候和環境，現在終於可以跟大家見面了！

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【價錢】

基本入場通行證大人100元，小朋友（3歲或以上）80元，另加60元可後以進入羊駝草地拍照，以及親親羊駝20分鐘，當中會送飼料一份。

可以近距離餵4隻草泥馬吃草。（吳嘉俊攝）

必玩推介1：進入羊駝草地拍照及零距離接觸

今次來港的羊駝一共有4隻，分別是兩隻男和兩隻女，可以用頸圈分辨牠們，藍色頸圈的是雄性，紅色頸圈是雌性。牠們全部約2歲半，已經來港大約一個月。牠們暫時沒有名字，農莊職員指稍後會有公開命名活動，大家可以為牠們創作名字。

4隻羊駝分別是兩隻男和兩隻女。（吳嘉俊攝）

羊駝飼料包括紫花苜蓿草、鮮牧草。大家要注意，餵飼牠們的時候，盡量要在羊駝的面前，不要在牠們的身後，好讓牠們聞一下然後才吃。

記者餵飼牠們時發現，只要你蹲下，羊駝的戒心便會明顯放下，甚至在你身旁坐下。記者亦發現，羊駝們特別喜歡「自拍」，不論用手提電話還是運動相機，只要做出自拍的動作，牠們就會「眼定定」看著鏡頭！

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必玩推介2：羊駝曲奇餅製作

除了親親羊駝環節，記者亦推介大家參加羊駝曲奇餅製作班，親手製作立體羊駝曲奇，參加者可製作朱古力和牛油曲奇餅，加上彩色珠珠和朱古力裝飾，成品非常精緻。

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必玩推介3：羊駝蝶古巴特收納袋製作

農莊亦提供蝶古巴特收納袋製作班，在專人指導下，參加者可用有羊駝圖案的餐巾，拼貼出獨一無二的收納袋。基本製作班可以製作筆袋或零錢包，大家亦可加錢升級，製作木盒、花瓶或手袋。

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農莊提供多項羊駝主題的活動，有食品製作和手工藝班，可以親手製作獨一無二的紀念品，還可以一展所長！

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【未玩夠?】

農莊內有羊駝夾公仔機，成人通行證已包夾公仔機錢幣兩個，記者現場試玩，只用了兩個錢幣就成功夾到，比起市面的夾公仔機來說，不算困難！農莊士多裏，還有大量羊駝精品，包括毛公仔和有羊駝樣子的生活用品和飾品。

👇👇👇點擊圖片看羊駝精品👇👇👇

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除了羊駝，園內還飼養了可愛的羊仔和兔子，大家可購買飼料餵牠們。農莊內亦有不少影相位和遊玩設施，供小童玩樂。

👇👇👇點擊圖片看農莊其他設施及環境👇👇👇

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👇👇👇點擊圖片看農莊親親羊駝收費詳情👇👇👇

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活動內容及收費詳情以報道當日為準，僅供參考，詳情請向店家查詢。

【點去?】

港鐵西鐵線錦上路站下車，A出口直行，穿過露天停車場，步行約3至5分鐘，跟著指示進入農莊，再行3至5分鐘。

亦可乘坐51號、64K號、77K號或251A號巴士，71號、72號或78號綠色小巴。

駕駛者可在青朗公路向錦田方向行駛，轉入沿錦河路往鐵路站方向，於錦上路站旁邊的露天停車場泊車。跟隨指示進入農莊，需時約3分鐘。