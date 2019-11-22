【區議會選舉2019】5套必追日韓選舉劇　師奶也參選、廢青變總理

區議會選舉臨近，各位劇迷又會不會重溫一兩套選舉劇來應應節呢？《開罐》Opener 小編就為大家綜合那些年大家追看過的大熱日韓政治選舉劇！

2019年韓劇《各位國民》 - 韓國KBS2於2019年4月1日起播出的月火連續劇 - 講述祖孫三代都是都是詐欺犯的楊正國 （崔始源飾），糊里糊塗與李宥英飾演的警察智能犯罪調查隊組長結婚。更無意中獲得「英勇市民獎」，並參選國會議員後所發生一系列故事。

《各位國民》是韓國KBS2於2019年4月1日起播出的月火連續劇（星期一、二晚播出的電視劇），故事講述祖孫三代都是都是詐欺犯的楊正國 （崔始源飾），雖生平最怕與警察相遇，卻又認定（李宥英飾演）女警金美英是真命天女，在不知道彼此的身份下，糊里糊塗的與她結婚。之後更無意中獲得「英勇市民獎」，並繼而參選國會議員後所發生一系列故事。



別以為選舉劇一定擺脫不了沉悶的定局，屬喜劇的《各位國民》首播自以來收視相當不俗，更登上韓網熱搜關鍵字第一位！加上男神 Super Junior崔始源的加持，絕對是一眾政治劇中，亮眼的輕鬆喜劇小品。

+ 4 + 3 + 2

2015年日劇 - 《民王》 - 2015年7月日本朝日電視台改編的電視連續劇 - 故事講述擔任日本首相的武藤泰山與其大學生廢青兒子武藤翔，突然間交換了身體。為了不引起大騷動，兩人試圖隱瞞並以對方的身體過活...

《民王》改編自《半澤直樹》作者池井戶潤的同名小說，講述在政界打滾多年的總理武藤泰山（遠藤憲一 飾演）與娘娘腔的笨蛋兒子武藤翔（菅田將暉 飾演）靈魂互換。膽小的武藤翔是個連漢字都不會唸的「廢青」，從而鬧出大量笑話。



自播出以來《民王》矚目度超高，除了有人氣男星菅田將暉坐陣外，就連劇中的配角，例如飾演官房長官狩屋孝司的金田明夫，和公設第一秘書貝原茂平的高橋一生，都獲得很高的評價，認真說笑話的惡搞感，讓人會心微笑，大呼過癮。

+ 9 + 8 + 7

2019年韓劇 - 《偉大的Show》 - 韓國tvN於2019年8月26日起播出的月火連續劇 - 劇講述前國會議員魏大韓 （宋承憲飾），與突然找上門自稱是他女兒的18歲少女和三個「無血緣關係」的兄弟姐妹，為了重新進入國會而展開一場「偉大的 SHOW」的故事。

除了有男神宋承憲外，亞洲王妃李善彬亦是看點之一！宋承憲飾演的政壇新星魏大韓本來前途一片光明，但大韓的拋妻棄子的父親此時卻孤獨離世，令他被冠上「不孝子」之名，政途跌入低谷。此時，一個自稱是他女兒的18歲少女 (李善彬飾) 突然出現，還帶著3個沒有血緣關係的弟妹前來投靠。大韓決定將計就計，與他們共組幸福家庭，上演一場「偉大的Show」，以洗脫「不孝子」之名重歸政壇。

2017年日劇 《 民眾之敵～這世道，不是很奇怪嗎！？》 - 日本富士電視台於2017年播出的電視劇 - 劇集講述篠原涼子飾演的師奶為生計決定競選議員，劇情圍繞她當選後的從政生涯。

篠原涼子飾演的佐藤智子，是名無學歷、只有打工經驗的家庭主婦。因看中議員的豐厚人工，沒有任何從政經驗的她決定參選。劇情探討不能找到正式社員的工作就等於人生失敗組的固有印象，以及日本媽媽產後重返職場的壓力。《民眾之敵》是套「易入口」的政治喜劇，由於劇情寫實，在網上獲得不少迴響。



政治從來都污糟邋遢，政治人物被爆黑材料，在香港的政治現實中曾發生，也是《民眾之敵》其中一個橋段。智子被議會最大黨的代表，市議會議員犬崎和久（古田新太飾）誣陷貪污。為了反擊，智子將犬崎的黑材料（貪污罪證）交給記者，藉此把政治對手拉下馬。

+ 10 + 9 + 8

2015年日劇《‪替罪羊》 - 由收費民營衛星電視台WOWOW推出由幸田真音同名小說改編的電視劇。 - 故寧講述日本史上第一個女性總理的故事。

替罪羊

故事講述大學教授、金融專家三崎皓子 (黑木瞳飾) ，在舊情人的引薦之下，成為內閣閣員。但在政治圈勾心鬥角中，皓子差點成為議員們的「替罪羊」，但皓子亦因此危機亦攀上了政壇高峰，以黑馬姿態成為當選為總理大臣。