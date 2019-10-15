Sanrio網店嚴選10款必買推介　新優惠送Hello Kitty紅白藍袋　

Sanrio（三麗鷗）在香港的網上店Sanrio Gift Gate Online Shop近月開幕，更不時推出網店獨家禮物送給粉絲。網店精品款式極多，部分在實體店也少見有售，《開罐Opener》為大家嚴選10件人氣推介。

Sanrio香港網店在10月16日早上11時開始推出優惠，只要買滿折實價450港元，即可獲得Sanrio Gift Gate Online Shop獨家HELLO KITTY紅白藍購物袋。這個甚有香港特色的購物袋於早前的Instagram活動中已被極速換購完，錯過了上次換購機會的粉絲們，今次不要錯過了。

Sanrio Gift Gate Online Shop精品款式極多，據網店職員表示，實體店的產品在網店一應俱全，而且可在網店購買超大公仔。現在小編為大家嚴選10件人氣推介！

【1】人氣卡通型格背包

以黑色為主色調的背包，有XO仔、Hello Kitty和AP鴨三個款式，連內襯布料也有不同卡通的圖案。背包設計非常方便，外袋設計方便擺放紙巾、散銀等隨身物品，而且容量大，適合去旅行使用。

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【2】縮骨遮28款圖案顏色選擇

各款日本Sanrio縮骨遮，有不同Hello Kitty或Melody等卡通人物圖案及顏色，款式多達28款，不少有防UV功能和附送雨傘袋。現售價為184.5至246港元，按款式而定。

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【3】Sanrio角色側揹袋

設計充滿少女味的側揹袋，有內格而且肩帶可拆除，方便少女們配合不同衣著。側揹袋有布甸狗，Kuromi，Hello Kitty和肉桂狗4個款式，其中Hello Kitty更是全黑設計，可愛又低調。

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只接受PayPal滿400港元可免運費

Sanrio Gift Gate Online Shop只接受PayPal付款，而且SANRIO FANS CLUB優惠不適用於此網站。現時指定速遞公司為順豐快遞。購物滿400港元可免運費，如訂單金額未滿400港元(部分註明或特價商品除外)，每次香港本地送貨40港元收送貨費用。

現在還有一個推廣活動，即日至10月31日購物滿$200，即送一件Hello Kitty 45週年特大貼紙一個。