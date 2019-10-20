韓女主播火辣身形　直播吸4萬粉絲爆紅　網民：身材太不現實

一名韓國女直播主近日因為火辣的身材，被網民熱棒，更稱她為「行走的女神」。她就是Coco，1992年出生，擁有天使面孔、魔鬼身材。

Coco／ig@coco20002

韓國直播網afreeca.tv的直播主（韓稱BJ）Coco，本名金雅英（譯音），2014年加入網站開始直播，擁有30多萬名固定觀眾，曾經連續3年獲得「BEST BJ大獎」。近期更進軍YouTube，開設個人YouTube頻道。1992年出生的她，現年27歲，身高161cm。

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除了「行走的女神」這個稱號之外，Coco曾經被網民稱為「拉鋸戰女神」。因為她經常會穿著性感的衣服，給人一種「介乎露與不露」的感覺，將不少男性觀眾陷入「水深火熱」之中，最高峰的紀錄，有4萬多人看她直播！不過近期，再也看不見Coco賣弄性感的直播了。因為她多番考慮之後，決定收起性感，只拍自己真正想拍的影片。不少粉絲大喊失望，不過表示仍然會支持她。

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Coco之所以這麼紅，就是因為她的「反轉魅力」。她的皮膚白，眼睛又大，長相可愛又帶點孩子氣，不過身材卻是剛剛相反，擁有纖腰、長腿和「D CUP」，散發著曲線美。不少網民稱讚她，「身材太不現實」、「像個娃娃」、「樣子可愛但身材卻是非常火辣」。