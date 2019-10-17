網購推介｜END. Clothing轉季減價　Adidas、Nike潮款波鞋4折起

一直受到不少波鞋迷喜愛的網上購物網站END. Clothing又有優惠！適逢轉季減價促銷，波鞋潮牌如Nike、Adidas都包含在內，更以低至4折發售，抵過開倉價！《開罐Opener》為大家嚴選10款減價波鞋推介。

外國購物網站END. Clothing 以售賣潮流服裝及波鞋為主，經常與潮牌聯乘推出限量系列，而成為年輕人網購的寵兒。

今次進行轉季促銷優惠，不少款式都是香港街頭難得一見的款式，有興趣的朋友不妨進去看看有沒合適的優惠商品！

【1】ADIDAS OZWEEGO PRIDE 原價939元，現特價595元。（END. 網站圖片）

喜愛網購的朋友相信都有發現，END. Clothing不時進行全球免運費等促銷優惠，但往往都會出現貨量不足或款式少的問題，難以選購心頭好。

今次MID-SEASON SALE優惠則相當多款齊碼，連香港大熱的Adidas Ultraboost系列都減至千元有找，相信不少朋友都能夠買到心頭好！

記者在優惠商品中嚴選了10款波鞋推介給大家，點擊下圖看詳情與價格！

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+ 5 + 4 + 3

除了有多款波鞋外，連多款名牌服裝如Fred Perry、Alexander Mcqueen都有優惠。

但有意選購的朋友要留意，今次轉季減價雖然價錢非常吸引，但卻沒有免全球運費，需要付運費或者利用市面集運公司的服務，才能商品安全送港。

👉🏻詳細資料

優惠日期：即日起至官方另行宣佈 購物地點：END. Clothing 官方網站

👉🏻注意事項