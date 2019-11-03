黑澀會瑤瑤再犯韓國禁忌！露腰露腿飲喜酒　一入場即被全場怒睥

瑤瑤（黃喬歆）因外貌甜美、性格大方，成為各大綜藝節目的寵兒，和觀眾分享生活點滴，她日前透露有次到了韓國後，臨時被告知一起參加婚禮，沒想太多的她直接以輕便造型出席，結果發現「大家看我的眼神好像有點不太對勁…。」這段往事因《2分之一強》整理經典影片而重新浮上檯面。

瑤瑤是少數能成功保持人氣的黑澀會美眉。（IG@qiaoxinhuang）

+ 34 + 33 + 32

瑤瑤透露有次在韓國時和一名男性友人相約逛街，碰面後，對方卻忽然說忘了今天本來要參加婚禮，她一開始心情並未受影響：「OK沒關係，那一起去婚禮好了。」一到現場發現婚禮在高級飯店舉辦，瑤瑤心想事前不知情要喝喜酒：

就算我穿得沒有很得體，應該也沒關係吧…這樣在台灣其實還OK啊～

結果她一拿出當天的全身照，主持人小禎直呼：「這也太誇張了啦！」對比女性賓客多是穿洋裝和高跟鞋，她身穿背心和短褲的打扮，的確略顯休閒。

瑤瑤在韓國穿這樣和友人參加婚禮。（YouTube@東森超視）

「我的長相應該也沒有到太差，那我穿這樣應該也還算是漂亮吧？！」結果瑤瑤一走進去發現，所有賓客的眼神似乎有點怪怪的：「我覺得完蛋了，有點格格不入，我就像是個來亂的。」最後，她索性離開並獨自前往明洞逛街。

瑤瑤一走進去發現賓客眼神都變了。（YouTube@東森超視）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】