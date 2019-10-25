【花式溜冰】俄國美少女旋轉變身震撼全場　舒查巴高娃吸粉6件事

不懂看溜冰，但你懂得看美少女嗎？最近花式溜冰大獎賽中，一位俄羅斯美少女選手在賽場中一招「華麗轉身」，不僅全場驚呼拍掌，優美的身姿和可愛的面龐，吸引了全球不少粉絲！

年僅15歲的俄羅斯溜冰女將舒查巴高娃（Anna Shcherbakova/Анна Щербакова），在上週末（18 至 20日）初次登場花式溜冰大獎賽美國站的成人組賽事，本身位列4位的她在自由滑環節中使出一招「華麗轉身」，在進行轉身動作時將身上的藍色戰衣變成紅色，堪稱完美的動作與視角效果獲得不少掌聲，最後更在該比賽中榮獲第一位佳績。▼▼▼▼按以下Twitter影片，看美少女如何變身▼▼▼▼

藉著這場賽事，這顆俄羅斯溜冰界的滄海遺珠正式踏進世界舞台，她的身姿與臉孔也走進了不少人的手機中。

她在個人社交媒體Instagram上，不時上載自己的生活照，當中不乏到不同國家遊歷的畫面，在日式廟宇前身穿和服、還有在炎炎夏日下身穿泳衣，讓不少透過溜冰而認識到她的粉絲更貼近她的日常生活。

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Follow還Follow，做人千萬不可以流於表面。究竟你對舒查巴高娃有多深的了解呢？《開罐Opener》為大家準備了懶人包，點開下圖看看，了解一下她的資料與她在比賽中所創下的偉績吧！

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你能想像這位年僅15歲的美少女，能夠完成不少前輩也難以完成的勾手四周跳嗎？想不到這個小小的身軀裏，居然擁有如此強大的爆發力！點擊下圖看更多她在比賽的身姿吧！

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