5件秋天必備轉季Item　風褸、背囊易配搭　口罩選這款最適合港人

酷熱天氣已過，近日氣溫明顯下降，早晚温差亦大，轉季稍不留神隨時病倒。《開罐Opener》為大家精選了5樣秋天必備Item，讓大家穿搭得有型有格之餘，能夠保障自己身體健康。

【秋天必備の 一】外套風褸

入秋後日夜溫差大，一個不小心就會寒氣入體，隨時感冒，因此一件合適的外套就變得十分重要。

記者推薦沉色的外套，因為黑色衣服在戶外陽光下吸熱更快，更為保暖；但要是長留室內的話，也不必盲目追隨購買沉色衣服，因為黑色衣服散熱也比較快，在沒有陽光的環境下，白色衣服更能保溫。

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【秋天必備の 二】口罩

雖然近日香港政府推出《蒙面法》，但一個口罩的確能夠阻隔病菌，而且法例也只禁止在集會時戴口罩，平時戴口罩來保護自己絶對不犯法。

日本口罩品牌PITTA外觀設計獨特，更推出了不少配色，因此受到不少時尚潮人吹捧。然而香港沒有花粉問題，因此力推防花粉功效的PITTA未必是香港人的最佳選擇。如果注重功能性的朋友，不妨看看一些附帶保濕與防菌功效的口罩。

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【秋天必備の 三】背囊

在夏天揹起背囊，不少大汗朋友相信都有過背脊濕透的經驗。因此大家在選購背囊時，都較為注重透氣、防汗等功能，然而這些款式在外觀方面卻不盡人意。

在秋冬季節，沒有大汗的煩惱，其實背囊也能夠成為其中一件時尚物件。如果喜好戶外活動的朋友，可以選擇一些山系配色的背囊；喜好斯文打扮的朋友，則可以選購「文青款」背囊，盡情展露秋冬時尚風格。

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【秋天必備の 四】護膚法寶

無論男女都不應該讓自己的皮膚天然風化。因此秋冬時分，最好就要好好保養自己的肌膚，讓自己隨時都能夠保持水潤，以免出現龜裂紋而不能出Pool。

對比夏季，皮膚在冬季較容易會出現過敏、乾燥等小問題，因此在選購護膚品時要更注重保濕和舒緩功效。擁有保濕功效的護膚品通常包含皮膚保濕劑，以透明質酸 Hyaluronic Acid、尿素Urea及甘油 Glycerin最為普遍。然而要有靚皮膚，最重要是在日常生活中喝夠水，讓身體吸收足夠水分，才能夠水分飽滿。

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【秋天必備の 五】圍巾

所謂「風從頸後入，寒從腳下起」，入秋後日夜溫差漸大，隨身一條圍巾，只要在感到寒冷時披上圍巾，就能夠避免寒氣入體。

近年的圍巾設計時尚，多種花款任你穿戴，要蒙面阻擋冷空氣入體，或者當成披肩使用都非常適宜。

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