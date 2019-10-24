官網CHARLES&KEITH優惠　首飾/鞋/手袋半價起　必買10大精選

新加坡時尚精品品牌CHARLES & KEITH有優惠啦！最近CHARLES & KEITH在官方網站更新優惠商品，當中包括鞋款、手袋與首飾，除了部分舊款式低至半價，部分新上架貨品也低至7折，是入手的絕佳時機！

CHARLES & KEITH在新加坡相當有名氣，因為款式夠潮，深受年輕人歡迎，去年更在香港開店，現已有3間分店。最近官方網站更新優惠商品，記者查看後發現，手袋價格低至半價，部分商品更屬「官網限定」商品，即是在香港門市都買不到的款式，都能夠在網站中隨心選購！

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除了以上記者精選商品，官方網站中還有大量優惠商品。其中手袋款式有近500個款式、鞋款則多近900個款式供選購。當中飾品類商品低至$49有交易，值得大家留意！

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有意選購的朋友要注意，只要在CHARLES & KEITH官方網站上消費金額滿$200，就能免運費！

👉🏻詳細資料

優惠日期：即日起至官方另行宣佈 購物地點：CHARLES & KEITH 官方網站

👉🏻注意事項