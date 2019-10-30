MUJIweek2019｜無印良品秋季優惠　收納用品、文具全線63折起

各位MUJI迷要注意了！MUJI無印良品將會於11月1日起舉行MUJI Week週間大減價，文具、收納用品、零食與化妝品等全線貨品都有9折，部分精選商品折上折更有高達63折優惠。無印粉絲們就要記得把握入貨機會啦！

MUJI week無印良品週間優惠！

每逢春、秋都會舉辦的MUJI Week 翻嚟啦！今次「MUJI week無印良品週間」將會在10月30日開始，一連10日兩個階段，推出多項會員限定購物及飲食優惠，價格更高達63折！

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全線貨品9折優惠！

「MUJI week無印良品週間」的精選優惠非常抵買，但推廣商品卻不是樣樣啱用。不過襯著會員優惠，所有商品都有9折優惠，更有其他推廣活動能夠折上折，MUJI粉絲們不妨藉著這個機會，大量入手好用商品！

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其他商品一律9折 額外推廣折上折

在MUJI多款商品中，旅行者至愛的收納用品、學生必備的多色文具、還有自然樸素的秋冬服飾都是大家的必入手ITEM。但如果對零食都興趣的話，也不妨襯著MUJI Week優惠入貨，早買早享受！

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零食雖然沒有推廣優惠，但MUJI會員仍然能夠以9折價格便宜入手。（陳俊堯 攝）

MUJI會員專享減價優惠

想要享有「MUJI week無印良品週間」優惠就要注意了！以上所有優惠只提供予會員享用。

如果還不是MUJI會員，只需要免費下載 MUJI 手機應用程式「MUJI passport」並按程序登記，就能夠成為會員。新會員下載MUJI passport後更可立刻享用迎新優惠，首次購物淨值滿港幣 $100或以上，即可獲贈價值港幣 $20 MUJI購物積分！

「MUJI week無印良品週間」詳情

日期： 11 月1日（三） 至 11月10日（日） Part 1 - 11月1 - 5日 Part 2 - 11月6 – 10日

地點：各大MUJI無印良品分店