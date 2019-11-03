日本超強髮型魔術師　整容級功力　助宅男一秒變男神

開罐
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網民曰：「女人靠化妝，男人靠髮型」，即使天生其貌不揚，只要遇上一個擁有神之手的髮型師，宅男也能華麗轉身變「中上男神」！

相信不少人也對這位男生有印象吧！（Twitter@omaturi1002）

日本髮型師大月渉去年因為在Twitter分享為上圖客人改頭換面而爆紅，近期又再發功，利用專業技巧為宅男剪髮兼修眉，又再成功打造一位男神！

（Twitter@omaturi1002）

該片段又再Twitter瘋傳，馬上突破1萬次轉推分享，不少網民讚嘆大師的「神之手」，表示「像施了魔法一樣」、「能引出素材的120%潛力」、「修眉技巧也不容忽視」。

其實這位髮型魔術師之前亦有不少「神作」，不論肥瘦老幼，統統都一秒變型！

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有網民笑指，長相平凡的男生能靠髮型變帥，但同時也證明，原本就是帥哥的男生，無論怎剪也還是個帥哥...

（Twitter@omaturi1002）

Twitter原文

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