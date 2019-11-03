日本超強髮型魔術師　整容級功力　助宅男一秒變男神

撰文：抹茶仔
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網民曰：「女人靠化妝，男人靠髮型」，即使天生其貌不揚，只要遇上一個擁有神之手的髮型師，宅男也能華麗轉身變「中上男神」！
相信不少人也對這位男生有印象吧！（Twitter@omaturi1002）
日本髮型師大月渉去年因為在Twitter分享為上圖客人改頭換面而爆紅，近期又再發功，利用專業技巧為宅男剪髮兼修眉，又再成功打造一位男神！
（Twitter@omaturi1002）
該片段又再Twitter瘋傳，馬上突破1萬次轉推分享，不少網民讚嘆大師的「神之手」，表示「像施了魔法一樣」、「能引出素材的120%潛力」、「修眉技巧也不容忽視」。
其實這位髮型魔術師之前亦有不少「神作」，不論肥瘦老幼，統統都一秒變型！
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有網民笑指，長相平凡的男生能靠髮型變帥，但同時也證明，原本就是帥哥的男生，無論怎剪也還是個帥哥...
（Twitter@omaturi1002）
Twitter原文
今日も彼女さんが連れて来てくれたお客様🤔🔥— 大月 渉 (@omaturi1002) October 23, 2019
みんなそれぞれいろいろな悩みがありますがその悩みのタネをなるべく少なくしてあげるのが僕の役目だと思ってます😏魔法使いではないので完全にとはいきませんが、、、😂
ありがとうございましたー😁🔥 pic.twitter.com/BcwjgYl696