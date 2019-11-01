尖沙嘴海港城新開扭蛋王國　最平$10起跳　即睇100扭蛋機種類價格

最近有多達100部扭蛋機強勢進駐尖沙咀海港城，現場包括萬聖節米奇、SANRIO角色系列與蠟筆小新等各款大熱和最新扭蛋款式，更有多款優惠扭蛋，價格同樣10元起！ 繼觀塘與荃灣新場後，《開罐Opener》記者再次儲齊彈藥，為大家睇睇有咩咁好扭！

海港城扭蛋新場「扭蛋王國」已經進駐玩具反斗城海港城分店。（瑞華行）

100部扭蛋機雖然說多不多，但場內扭蛋款式夠新夠靚，而且貨量齊全，場內扭蛋普遍$30元，也有大家最期待的特價區，雖然貨量不多，但只需10元就能扭到大熱一時的扭蛋款式，有計劃前往尖沙咀逛街的朋友值得前往扭一扭！

「扭蛋王國」除了有多款新扭蛋，同樣有超受歡迎的特價區，扭一扭只需10元起。（陳俊堯 攝）

😍新款扭蛋登場！

適逢萬聖節，這款「迪士尼朋友萬聖節收藏系列」相信就最適合大家入手。除了著名惡人烏蘇拉與賈方，最近大熱的黑魔后與永垂不朽米奇米妮都在系列當中。

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另外，大熱綠茶婊角色Melody、無口貓Hello Kitty與SANRIO的同伴們也有推出新扭蛋，連Keroppi與Little Twins Star兩個集體回憶角色都有登場，大家可以在海港城中再遇他們。

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😍10元特價區有驚喜！

《開罐Opener》記者秉承著「財散人安樂」了悲壯心境，前往「扭蛋王國」為大家一探有什麼好東西值得扭。

記者發現「扭蛋王國」中包括不少過往的大熱款式，例如「迪士尼復古造型系列」、「發光超人第8彈」，以及多個機動戰士扭蛋系列。然而特價貨品貨存不多，而且一經清貨就會更換其他系列，稍微失色。對特價扭蛋有興趣的朋友，就要把握時間將心頭好帶回家了！

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現場除了新增了多部扭蛋機，更推出了禮物換領活動。只要你有兩張扭蛋內附的小冊子，就能夠換領到限量禮品一份；要是沒有下手扭蛋，你也能夠參與社交媒體獎賞，讚好指定Facebook專頁以獲得一個精美文件夾。

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