【萬聖節2019】韓靚仔大學生扮喪屍爆紅　女生：被這喪屍咬我可以

一年一度的萬聖節又到了！世界各地都有不同的慶祝活動，不少主題樂園都推出與鬼怪、喪屍有關的活動。在韓國，一名大學生就因為扮喪屍而成名，不少女生更慕名前往他的工作地點看他呢！

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這名靠扮喪屍一夜爆紅的男生，名叫金泰英（譯音），現年23歲，是韓國慶南大學機械工學系的大學生，同時是一名模特兒。近日，他接受了韓媒Insight的訪問，表示自己的志願是當一名演員，亦曾經當過偶像練習生。

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金泰英於2018年首次挑戰扮喪屍的工作。他於接受媒體訪問時表示，當初是為了累積經驗才去報名參加扮喪屍的工作。他亦指，起初看到自己「變成」了喪屍的樣子，也不禁被嚇倒，「覺得很可怕，雞皮疙瘩的」。

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今年，他亦在釜山、首爾等地舉辦的「Zombie Run」之中扮演追人的喪屍。他表示，在活動進行時，難免會與參加者有激烈的追逐或者身體接觸。被問到最有趣的經歷時，他笑說，有一次他把一名參加的小朋友嚇倒了，「他的父母馬上跑過來對我說了幾句，我馬上道歉，但他們仍然很生氣，說我太過份甚麼的，不過最後，他們竟然笑著說，可否跟我留個合影」。

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自2013年起，每年萬聖節都會在韓國各地舉辦Zombie Run 。今年10月26日，活動於首爾最高的建築物Lotte World Tower舉行。參加者以15人為一組，每人有3次生存機會，如果能保住「生命」，到達位於高層的終點線則為之勝出。