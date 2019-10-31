K-SWISS、PALLADIUM 秋冬優惠減價　時尚潮流防水鞋款半價起

近日氣溫明顯下降，又是購置新裝的好時機。多個品牌陸續推出秋冬優惠，K-SWISS 及 PALLADIUM兩個品牌也不例外，多款熱賣商品同時推出優惠，價格更低至半價發售！

天氣漸涼，相比炎熱的夏天，不少朋友都更有打扮的意欲。以斯文鞋款聞名的K-SWISS 與 防水功能著稱的PALLADIUM兩個鞋款品牌都推出優惠，有興趣了朋友就要盡快入手了！

秋天來臨，又是行山郊遊的好時機。出遊前不妨先選購一雙合適的鞋子。（陳俊堯 攝）

PALLADIUM 經典鞋款7折發售

PALLADIUM 以出品軍靴而知名。近年因為在防水性能上有出色表現，外形相比專業行山鞋更時尚，受到年輕人的喜愛，成為秋日行山與遠足的熱推選擇。

PALLADIUM 的經典鞋款現在低至7折發售！（PLLADIUM）

今次進行優惠的鞋款包括了PALLADIUM的防水鞋款，而且顏色方面除了包括容易配搭的黑、棕黃、墨綠三種顏色，更有女生摯愛的粉色。

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優惠分店資訊

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K-SWISS 時尚休閒系列半價起

如果你的秋天志不在行山郊遊，想要行斯文路線可以考慮K-SWISS。 K-SWISS 的款式較平實，設計簡單，今次一共有4個鞋款進行優惠。除了有之前大熱的白色斯文鞋款外，另外有寶藍、淡粉與粉紅漸層顏色供選購。

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