新城市廣場三期重開　5間商店限定優惠　Innisfree套裝最推介

沙田友們注意！沙田新城市廣場三期的優化工程大致完成，多間時尚店如Jipi Japa、Dr. Marten，彩妝護膚品牌Innisfree、THE BODY SHOP、NYX都再度回歸進駐。大家逛街時又有多個地點選擇了！

沙田新城市廣場三期經過長達一年的優化工程，不少商店已經陸續進駐新場。今日（11日）終於有多間新商店開業，更推出沙田新店限定優惠與會員專享優惠。《開罐Opener》派出記者探索一下究竟有什麼抵買優惠！

時尚鞋款減價優惠！

Jipi Japa 秋冬款式限時劈$500！（陳俊堯 攝）

👍Jipi Japa - 秋冬款式限時劈$500

Jipi Japa屬於中高檔的女性鞋履品牌，臨近秋冬，Jipi Japa主打多款潮流鞋款，除了低筒鞋款，更有冬日必備的中高筒鞋款。

Jipi Japa定價稍高，不少年輕女生都稍微卻步。但正值新店開張優惠，多種熱賣鞋款大減$500，相當划算，有興趣的話可以前往選購。

+ 7 + 6 + 5

👍Dr. Marten - 入會享優惠好機會

喜愛軍靴的朋友們，相信都曾擁有過一雙Dr. Marten。Dr. Marten現在強勢進駐沙田新城市，雖然並沒有推出任何商品優惠，卻推出沙田新店限定推廣！現在只需要購買正價商品滿$1,399或以上，即可獲得一個DM's 復刻卡式帶充電器。

另外Dr. Marten更推出限時會員招募推廣，只需要單次購物滿$1,500以上，就能即時成為商店會員。即是只要購買一對鞋款加上一件小物，更能夠立刻享有多達5項會員限定優惠！

化妝護膚品牌限定套裝！

正值11月，不少人都會選擇前往SOGO崇光感謝祭選購限定套裝，但今日進駐沙田的品牌推出多項新店開張優惠絕對不輸蝕，值得大家格格價！

👍Innisfree - 減價套裝送禮自用皆宜

韓國品牌Innisfree新店開張，店內設計更跟足韓國簡約風概念，店面雖小，但勝在商品齊全，無論護膚品與彩妝商品都有充足貨量。

Innisfree新店除了裝修風格有特色，最重要就是推出多款新店優惠。新店優惠限定套裝包括秋冬舒緩好物綠茶籽精萃水分菁露，以及極乾肌好推薦寒蘭全效修護套裝，套裝價格折後都相當值得入手！

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+ 3 + 2

👍THE BODY SHOP - 聖誕氣氛禮品值得入手！

今次THE BODY SHOP並沒有就新店推出任何限定優惠，對萬眾期待的粉絲而言較為可惜，然而THE BODY SHOP正好推出會員優惠日，精選產品低至半價，粉絲可以襯機會果斷入手！

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與Innisfree一樣，今次THE BODY SHOP的新店同樣採取新概念，採取木色工作坊設計，想要打破與顧客之間的隔膜。如果是THE BODY SHOP的忠實粉絲的話，不妨到場選購優惠商品之餘，參與工作坊玩樂一下！

👍NYX - 少女心贈品極誘人！

在一眾歐美品牌當中，NYX的價格相對宜人，質素也相對有保證，因此在香港推出以來就俘虜了部分少女粉絲。現在NYX專門店進駐沙田，面積較專櫃更大，少女們就能夠到場盡情選購心水貨品了！

NYX在沙田新店同樣推出了獨家限定優惠。在沙田新店消費滿$360，即刻獲贈同等價值（$360）的贈品。另外購買任何產品滿$800的話，更可以獲得一個滿滿少女心的化妝箱。換算一下的話，對比SOGO感謝祭的優惠，NYX的獨家優惠還是有一定吸引力！

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在11月頭，除了新城市三期重新開業外，SOGO將會在11月6日舉辦SOGO感謝祭，屆時多個品牌將會推出套裝優惠，部分產品更劈價低至半價！

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