5潮牌秋季系列必入5件新品　Palladium白長靴　ad-lib和服外套

酷熱天氣不再，近日氣溫明顯下降，早晚温差漸大，晚上氣溫更跌穿20度，大家是時候預備好秋冬衣服了！《開罐Opener》編輯為大家蒐羅近日推出的秋冬新貨，讓大家輕易襯搭全身上下，能夠型格過秋冬！

Palladium

不退潮流永恆迷彩設計 焦點竟是全白款式

軍事風格一直都是潮流的靈感來源。以推出軍靴著名的Palladium也不例外。今季男裝新系列Tactical OPS WP，除了基本黑白兩款基本配色，同系列更包含了迷彩圖案的棕黃色與墨綠色。新系列強調防水功能及防滑功能，雖然防水功能受到不少用家好評，但防滑功能方歷年來都被不少人咎病，但即使功能不如理想，但款式仍然型格有餘。

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雖然新系列主打迷彩型格風格，但除非大愛迷彩圖案，常人還是偏好選擇純色單品，日常方便配搭。如果喜愛純色，高筒設計的白色軍靴就能夠打破全身黑灰沉色的秋冬宿命。

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經典軍綠配特色剪裁 平淡秋冬展露個性

繽紛色彩並非人人喜好，但喜愛平淡色彩卻並不代表平凡單調，不退潮流的軍綠色，正好絕配秋冬氣息。上月已經推出市面的「軍事預演」系列，除了軍綠色符合主題外，在服裝剪裁方面也相當有個性，在秋冬中也能夠將個性表露無遺。

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系列中Patchwork Kimono揉合了MA-1空軍外套與日式和服設計，在通街經典款MA-1的香港，這款外套有點特色，相當值得入手。

【ad-lib】拼布MA-1和服外套 // $739 // 在通街經典款MA-1的香港，唯獨你的外套帶有和風色彩，平凡得來相當有特色。 （ad-lib）

Doughnut

純色線條文青感十足 略嫌色調不豐富

秋季最適合孭背囊上街，可以袋一件小外套，而且遠足行山時也不會因孭背囊至大汗淋漓，同時又能襯搭出時尚味道。

背囊品牌Doughnut近年受到不少年輕人喜愛。今月推出新系列Trek Collection，在用料方面選用了防潑水材料，對戶外用家而言的確吸引力大增。新系列以黑色、棕色與白色三種純色為主調，略帶少少文青味，相比過往系列稍微不夠型格，喜好與否就見仁見智了。

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記者鐘情於Doughnut的小型袋款，出外容易攜帶之餘不怕骯髒，新系列中Wander有1L容量，更採取桶形狀設計，相比過往系列能夠攜帶更多個人物品出外。

【Doughnut】Wander // $360 // 簡約設計小型袋款，有1L容量，足以應付日常外出。（Doughnut）

:CHOCOOLATE

大玩共鳴推《哈利波特》系列 色調豐富活力感Up

在不少人心中，秋冬季節離不開黑白灰三種顏色。其實秋冬季節也能夠穿得更有層次之餘，充滿繽紛色彩。I.T旗下年輕服裝品牌 :CHOCOOLATE與《哈利波特》推出聯乘系列，顏色也跟足霍格華茲四個魔法學院的代表色系，《哈利波特》絕對不能錯過！

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系列單品當中，印花連帽衛衣雖然有足魔法學院味道，編輯認為最值得入手的反而是單價最低，卻充滿葛來分多氣息的紅黃配色襪子。

【:CHOCOOLATE】經典圖案長襪套裝 // $219 // 充滿葛來分多氣息的紅黃配色襪子，不知道穿上後多比會不會很想要呢？（:CHOCOOLATE）

K-SWISS

經典鞋款依舊 粉紅鞋款超吸睛

不少人對K-SWISS的印象都離不開比Addidas多兩橫的鞋履品牌，但其實除了經典五橫網球鞋款式，K-SWISS的City Runner系列近年受到不少好評，今季為Castle鞋款推出新配色，顏色配搭和諧，日常配搭還是運動穿著都適宜。

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雖然今季中加入了麂皮材質的鞋款，但配色方面卻以Castle鞋款較為奪目，當中女裝的粉紅米白配色相當吸睛，相信不少女生會為此輕易入坑。