i.t開倉秋冬服飾大減價　Aape/izzue等20品牌$99起　10大抵買推介

終於等到！i.t將於明天（6日）開始舉辦Bazzar Sale，一連6日進行清貨大減價，Aape、FRED PERRY、FIVE CM、izzue等多個潮流品牌服飾全部$99起，購買4件或以上指定貨品更可享全單額外85折。

i.t旗下20時裝品牌開倉減價

秋冬來臨，如果不想捱正價購買新衣服的話，就要把握機會購買便宜秋冬衣服了！今次i.t開倉將會於尖沙咀海港城附近舉行，屆時i.t旗下多大20個時裝品牌低價發售上季秋冬服飾。

今次i.t開倉場地非常寬大，男女服裝飾物齊全。（陳俊堯 攝）

記者一覽優惠商品！

i.t旗下品牌不時舉辦開倉減價，不少年輕人都喜愛到場看看有沒有心水商品。然而曾有網民在社交平台上留言指，i.t開倉的優惠商品未必是心頭好，較難入手。現場貨品非常多，究竟有什麼是值得購買呢？《開罐Opener》派出記者為大家直擊報導，一覽有什麼值得搶購的Hot Item！

文末有記者推薦Top10商品！

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秋冬外套值得留意

經過記者實地了解，雖然貨品多到眼花繚亂，服裝款式參差，其實當中仍然有不少秋冬外套值得一看。比如izzue出品的牛角褸居然大減$2,500，只需要$499就有交易，相信是不少潮人必買ITEM。

除了Adidas EQT等大熱鞋款，i.t的女裝鞋也非常齊貨，女生可以來選購重拾自信。（陳俊堯 攝）

男鞋女包多款減價

除了各款服裝，現場更有各類鞋款與袋做優惠，不少女裝單肩包都非常適合女生秋冬襯搭，更有男生大愛的Adidas EQT系列減價發售。記者為大家盤點各大品牌精選貨品，並精選10樣必買Item！

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【I.T Bazaar Sale · 詳細資料】

🏠地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 🏠日期：2019年11月6日 至 11月11日 🏠時間：11:00 - 20:00（週一 至 週四） 10:00 - 19:00（週五 至 週日）

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