日本女生票選「最理想身材」女星TOP10　綾瀨遙、深田恭子3甲不入

近年，女生不再一味盲目追求纖瘦身材，曲線美、肉感或肌肉線條開始成為審美新指標。有不少女星亦因其身材而成為女生的追捧對象，到底誰才是公認擁有完美身材的女星呢？

（ORICON NEWS）

「最理想身材」女星 TOP10

日本「ORICON NEWS」今日（11月8日）公布每年一度的「女性票選最理想身材」女星排行Top 10，調查對象為10至50代日本女性，到底在不同年齡層的女生心目中，哪位日本女星的身材最好呢？

【10】中條彩未

第10位是近期因《白衣之戰士》愈來愈紅的中條彩未（22歲），日英混血兼模特兒出身的她身高169 cm，擁有9頭身完美比例，是女生喜歡的典型高挑纖瘦身形。

+ 4 + 3 + 2

【9】池田依來沙

第9位是因為《超能勁處男》的大尺度演出而令人眼前一亮的池田依來沙（23歲），擁有日本、菲律賓及西班牙血統的池田除了外表出眾，身材亦非常不得了！同時，她亦有「自拍之神」的稱號，是年輕一代追捧的新女神。

+ 6 + 5 + 4

【8】綾瀨遙

第8位是人氣女演員 綾瀨遙（34歲），她身材勁爆也是眾所周知的事，雖然近年比較少拍攝清涼寫真，但當年的寶礦力廣告實在令人太印象深刻！

+ 5 + 4 + 3

【7】中村杏

第7位是擁有健美體態的名模 中村杏（32歲），以腹肌聞名的她是不少女生憧憬的女神，恰到好處的肌肉線條亦給人十分健康陽光的感覺！

+ 6 + 5 + 4

【6】小嶋陽菜

第6位是前AKB48人氣偶像 小嶋陽菜（31歲），現時以模特身份活躍的她人氣依然。該有的都有，基本上沒有可挑剔的地方，是女生們所憧憬的完美身材。

+ 7 + 6 + 5

【5】深田恭子

第5位是日劇女神 深田恭子（37歲），近年她推出多本性感寫真集，大騷美好身段，豐滿有肉感的身材也是近年愈來愈多人追捧的身形。

+ 7 + 6 + 5

【4】長澤雅美

第4位是90後的女神 長澤雅美（32歲），身高168 cm的長澤擁有一雙長腿，身材亦十分好，是不少女生理想中的身形！

+ 6 + 5 + 4

【3】Rola

第3位是人氣名模 Rola（29歲），孟加拉、日本、俄羅斯混血的Rola擁有一身健康膚色及身形，跟中村杏同樣以肌肉線條聞名的美好身材！

+ 6 + 5 + 4

【2】米倉涼子

第2位是榜上唯一的40代女星 米倉涼子，現年44歲的她體態仍保持得十分好，經常《Doctor-X》展示長腿，證明身形並不會受年齡影響！

+ 4 + 3 + 2

【1】菜菜緒

第1位是連續第4年高踞榜首的菜菜緒（31歲），172cm高的她擁有每位女生渴望的43吋長腿，到底明年她能否達成5連霸呢？

+ 6 + 5 + 4

不同年齡層投票者心目中的Top 5，看來菜菜緒的身材是公認的「日本一」呢！

（ORICON NEWS）

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