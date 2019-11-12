日本超正美妝YouTuber曾是男兒身　而且拍過AV？！

雖然人與生俱來就有既定性別，但不代表心理上的性別認同必定符合生理上的性別。慶幸的是，現今科技容許我們作後天選擇，令不少人能找回「自己」。

這麼可愛肯定是男孩子？

近日日本一位美妝YouTuber Churu（ちゅる）於Twitter引起話題，有網民表示不敢相信照片中的美女竟然是個Boy，引起不少人圍觀及驚嘆，表示「比我還要有胸」、「已經無法相信自己雙眼」。

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現為女兒身

雖然上方圖片中的Churu是男兒身（看不出來吧） ，但她去年已經完成變性手術，正式成為一名女性，再加上整容與高超的化妝技術，完完全全就是位美女！

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+ 8 + 7 + 6

拍過AV？！

其實在Churu變性手術前，她曾經以藝名「泉水らん」出演過偽娘成人影片，亦於去年正式引退。

圖源（dmm.co.jp）

現時Churu主要以美妝YouTuber身份活動，除了教化妝外，亦會分享整容心得，也分享過自己於泰國進行變性手術的經過及康復過程。

雖然她現時看起來是位美女，但聲音仍比較低沉，看她的影片時會有種一言難盡的感覺...

Churu化妝教學影片

Churu亦於Twitter分享過自己整容前的照片，看來她從小就是位美少年呢！

１ 19歳 ノー整形

２ 20歳 ノー整形

３ 20歳 ノー整形

４ 27歳 目頭切開 リフトアップ×2 額ゴアテックス 顎ヒアル 涙袋ヒアル×2 喉仏削り



そして無事性別も女の子になれました。

でめたしでめたし。 pic.twitter.com/WA5OdhEVNI — ちゅる🐾 (@churumisama) July 20, 2019

Twitter原文