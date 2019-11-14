韓國吉祥物Pengsoo憑反轉魅力爆紅　近日竟出現超有實力對手！

開罐
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日本高知縣的吉祥物Chiitan憑著自虐搞笑的形象成功出位，原來韓國亦有類似的吉祥物！牠就是Pengsoo（펭수），是韓國教育電視EBS的吉祥物，近期更紅到出現在音樂節目、綜藝節目之中。

Pengsoo近日出現在人氣綜藝節目《認識的哥哥》中

首先介紹一下Pengsoo的來頭吧！自稱是「練習生」的牠，稱聲由南極游水到韓國，今年10歲，是一隻巨型企鵝，而且和「PO總統」PORORO一樣，現在都是EBS教育電視台的卡通人物。

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Pengsoo雖然只是練習生，但行程甚至比偶像歌手還忙碌。牠除了在教育電視上出現之外，還有自己的專屬的YouTube頻道。而Pengsoo的專長就是rap，牠不時會在YouTube上以饒舌方式唱出不同的歌曲。而最特別的是，在可愛的外表背後，牠竟然有一把「大叔聲音」！

最近人氣高企的牠，更嘗試了偶像歌手才能挑戰的「relay dance」，連續跳了多首人氣歌曲。除此之外，牠更舉辦了全國簽名會，吸引了很多小粉絲到場支持。牠近日還進軍emoticon界，挑Kakao Friends機！

人氣這麼高，相信不少娛樂公司都「眼紅」！近日，韓國高陽市的吉祥物「Goyang Goyang」更變身成為「Gwaengsoo」，外表與Pengsoo非常相似。在自我介紹一欄中，牠表示自己是為了來韓國當創作家的巨型「Gwaeng」（一個無意思的字），身高210cm，現在在高陽市當練習生。不知道Pengsoo知不知道Gwaengsoo的出現呢？

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