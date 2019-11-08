IZ*ONE活動亮紅燈　她們和X1最後命運會如何？︳韓流日常

《PRODUCE 48》、《PRODUCE X 101》的製作人安俊英日前承認了票數造馬的指控。受事件影響，節目誕生的限定組合IZ*ONE首當其衝，取消了原定在幾天之後的回歸SHOWCASE及節目演出。甚至有網民於青瓦台網站發起請願，要求禁止她們和X1出席無線電視節目。到底，IZ*ONE和X1最後的命運會如何？

《PRODUCE 48》誕生組合IZ*ONE（facebook@official.izone）

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韓國選秀節目《PRODUCE》系列的製作人安俊英，日前終於承認了《PRODUCE 48》和《PRODUCE X 101》造馬的指控。最新消息更指，《PRODUCE X 101》的最終結果，完全跟觀眾投票無關，1至20位都是由製作組內定。消息傳出後，節目誕生的組合IZ*ONE和X1隨即登上了熱搜，不少網民要求禁止他們出演無線電視節目，甚至認為他們應該馬上解散。

受到事件的影響，IZ*ONE原定於幾天後的回歸計劃也全泡湯，她們取消了showcase，而原定已經錄製好的節目亦將暫停播映。今集《韓流日常》將和大家分析，IZ*ONE和X1的未來動向。

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IZ*ONE活動亮起紅燈

IZ*ONE原定於11月11日發布首張正規專輯《BLOOM*IZ》。不過，隨著《PRODUCE 48》的製作人安俊英承認了造馬的事實之後，整個活動計劃都被延期，正在預售的專輯也開始接受退款，而Showcase亦取消了。

除了宣傳活動受影響之外，出演電視節目同樣受到阻礙。原定在11日於全球直播的「Comeback IZ*ONE Bloom*IZ」亦宣布取消。而成員安兪真有份主持的《My Little TV》，雖然會如常播放，但她出現的畫面將會被完全剪斷。此外，張員瑛、崔藝娜作嘉賓演出節目《驚人的星期六—DoReMi市場》，原定於9日播放，亦將會暫停播映。

延期專輯發售、中斷回歸宣傳、取消所有電視節目出演，IZ*ONE的回歸計劃，事實上可說是等同於流產的情況。

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X1強行消化行程

和IZ*ONE相反，《PRODUCE X 101》誕生組合X1則仍然如常消化行程中。他們會按照計劃出席10日於泰國舉行的《K-POP FESTA IN BANGKOK》、以及16日於韓國高尺巨蛋舉行的《2019 V LIVE AWARDS V HEART》，暫時沒有任何行程上的改動。不過，根據韓媒的報道，他們仍然未跟負責管理X1的娛樂公司CJM簽訂合約。

雖然如此，其實他們的行程是比以往PRODUCE出身的組合小很多。參考《PRODUCE 101》第2季誕生組合WANNA ONE的行程，從出道開始便一直接廣告接個不停，亦會不停上綜藝節目，出演音樂節目宣傳。不過，X1出道之後，除了頭一個月有上音樂節目打歌之外，並不見有任何其他宣傳活動，甚至連專屬的團綜也只出了兩集。

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要求解散的聲音越來越大

雖然節目的原意是以練習生出道為目標，但現在兩個組合都面臨著被解散的局面。隨著安俊英承認了造馬之後，有網民於青瓦台網站上發起「要求禁止IZ*ONE、X1出演無線電視節目」的請願，目前已有超過1,600名網民參與，而認為他們該解散的聲音也越來越大。雖然IZ*ONE和X1的成員是這次風波的受害者，不過有網民認為，因為該節目是打著「由國民製作人投票選出的偶像」，如今確認了造馬，令不少觀眾已經覺得失去了意義，亦是違背了節目原意，所以應該解散組合。

有網民於青瓦台上發起請願

網民叫停選秀節目

《PRODUCE》系列的節目雖然很受觀眾歡迎，但經過造馬風波之後，不少網民認為電視台不應該再製作類近的選秀節目。事實上，韓國每年也舉行不少大大小小的選秀節目，令觀眾感到視覺疲勞。而且，有人認為這些選秀節目「只是利用孩子的夢想去賺錢」，實在不應該再縱容這種不良的風氣繼續存在。

X1／SBS圖片