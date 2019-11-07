安俊英承認《PRODUCE》第3、4季造馬　盤點16位最可惜的淘汰者

《PRODUCE》製作人安俊英日前終於承認了第3、4季造馬，第3季誕生的女團IZ*ONE亦因此而取消showcase，而第4季的男團X1的前路則未知之數。每季總有一些被淘汰的參賽者，是令大家覺得非常可惜，例如第2季的金鍾鉉、第3季的李佳恩等。

於《PRODUCE X 101》最終取得第11名的李鎮赫／ig@ljg_babysun

於《PRODUCE 101》第2季最終取得第14名的金鍾鉉／cosmopolitan圖片

【《PRODUCE 101》】

《PRODUCE 101》於2016年1月至4月舉行，是《PRODUCE》系列的始祖。節目進行期間，成為全城佳話。鑑於節目的設定，最終排名11名以內的練習生才能出道。不過不少被淘汰的練習生其實也相當有實力，其中金昭希、李海印、金娜英、尹彩暻這4名淘汰者是最多人覺得可惜的練習生。而金昭希、金娜英、尹彩暻分別透過其他團體出名，李海印後來再於選秀節目《偶像學校》被淘汰，尚未有出道計劃。

+ 11 + 10 + 9

【《PRODUCE 101》第2季】

鑑於第一季的成功，Mnet再於2017年4月推出《PRODUCE 101》第2季，誕生的「國民男團」WANNA ONE亦獲得了空前成功。不過，當中亦有不少淘汰者非常有實力卻未能入選，包括金鍾鉉、金Samuel、林煐岷、以及鄭世雲。

+ 10 + 9 + 8

【《PRODUCE 48》】

2018年4月舉行第3季的《PRODUCE 48》，是史無前例地集合了韓國和日本偶像的比賽，多個日本團體，如AKB48、HKT48、NGT48也有派員選賽。因為日韓兩國的關係一向不好，此節目從播出以來便爭議不斷，而投票數字亦成為了歷代最低的一屆。最終結果發布之後，已經有網民開始質疑賽果造馬，因為不少賽前大熱，包括李佳恩、韓初媛、宮崎美穗、竹內美宥等，竟然大熱倒灶。

+ 7 + 6 + 5

【《PRODUCE X 101》】

今年舉行的《PRODUCE X 101》，加入「X」元素，除了在分級時加設「X班」之外，亦設有「X復活戰」。雖然播出以來話題性很高，不過自從決賽結果公布後，粉絲開始替李鎮赫、金旻奎、具正模、琴東賢等淘汰者感到不平，因為他們一直都是大熱人選，加上投票數據顯示多個不約而同的相同之處，質疑節目組造馬，繼而引發起這次的造馬風波。

+ 12 + 11 + 10

節目製作人安俊英日前被警方拘捕，並承認了第3、4季造馬的指控。第3季的限定女團IZ*ONE原本將於11月11日回歸，但受造馬風波影響，目前已宣布取消SHOWCASE。而第4季的男團X1更被韓媒ISPLUS爆料，指依然未跟娛樂公司簽訂合約，他們的去向如何，仍然是未知之數。