衣著打扮被男友吐槽反白眼　女生貼造型照上IG竟平反成功變網紅

英國一個Instagram帳戶引起大量女生共鳴而爆紅！這位英國女生指男友總是吐槽自己的衣著穿搭，因此忽發奇想，將自己每天的穿搭及男友的批評放上Instagram，意外地廣受網民歡迎，更在IG網紅！

每次穿這一件，男友都會問：「那是浴袍吧？」（clothesmyboyfriendhates@Instagram）

相信不少女朋友都有共鳴，每次悉心打扮，男友不懂欣賞之餘，還要諸多批評！英國女生Olivia Jackson也遇上這個煩惱，但她化悲憤為力量，開設IG帳戶「clothesmyboyfriendhates」，將自己的穿衣配搭po上網與人共賞。她在帳戶上的自我介紹中這樣寫：「每次男友反白眼時，我就知道，這樣穿是好看的。」



她在IG中Po每一張穿搭相片，在記者眼中看起來都十分好看又時尚，但似乎Olivia的男友與我們的眼光不太一樣，他每次對Olivia穿搭的評價，往往都笑翻網民。

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看完這些男友的吐槽，分明就是男友太高要求！不少網民都表示超有共鳴，原來不少人穿著連身褲的時候都曾被男友說像「汽車維修工人」，而女生超愛的工人褲，在網民及Olivia眼中都是「小朋友的穿搭」！不少女粉絲都留言表示這些穿搭很好看，看來男女看法真的大不同！