【周末必去】大東山見芒草海！必推4個易行賞芒草熱點│附拍攝貼士

每到秋冬季節，總會被一堆芒草打卡相洗板！《Opener開罐》就為大家整理出睇芒草好地方，以及與芒草合照時的小貼士！

大東山每年都會人頭湧湧。（資料圖片）

每年這個時候，大東山都人頭湧湧，就只是為了一看芒草海！在一大片的芒草田旁拍照，怎樣拍都是一個字：「仙」啊！

大東山的芒草又高又密。（資料圖片）

不過大東山就比較難去，需要在東涌乘坐11號或23號大嶼山巴士，於「伯公坳」下車之後再登山。而且登上大東山所需體力、時間都較久，平常少行山的人就會有點難完成。《開罐 Opener》整理出4大較為簡單易行，而又近市區的賞芒熱點，讓大家參考！

昂平的一大片芒草海。（lap_kiki.chan@instagram）

【1】馬鞍山昂平平原 有海景啱野餐

此「昂平」不同彼「昂坪」！要到達位於馬鞍山郊遊徑上的昂平平原，需在恆安站轉車到馬鞍山郊野公園，然後沿郊遊徑往上走，大約一小時就會到馬鞍山昂平營地，營地就有大片芒草！遠眺可以望到西貢海峽，平原地勢十分適合露營及野餐！

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【行山路線】馬鞍山郊野公園管理站→馬鞍山郊遊徑→大金鐘→昂平平原→茅坪新屋→馬鞍山富安花園

【前往方法】

。於恒安港鐵站，乘的士到馬鞍山郊野公園起點

。於馬鞍山港鐵站，新港城坐馬鞍山村巴NR84號，在郊野公園站下車。

－賞完芒有下場－除了芒草，這裡還是滑翔傘勝地。「X-FLY香港滑翔傘學會」就選擇馬鞍山昂平作滑翔傘體驗的起飛及降落點，每次體驗收費2300元，詳情可參考學會網頁。

三家村的芒草長得不高。（mylittleeyes@instagram）

【2】鯉魚門三家村 食海鮮睇礦場

鯉魚門的三家村是一條漁村，無需辛苦上山，只需走到漁村最深處，就可以見到一片芒草海！不過網民說沿途不少野狗，大家遇上時不要騷擾牠們！到達荒廢石礦場，有巨型石山及石牆，更有石屋可以拍出頹廢風照片（照騙），旁邊就已經是芒草海！

【行走路線】三家村海鮮店→遊樂場→碼頭→石灘→天后廟→礦場

【前往方法】

。西灣河碼頭乘渡船往三家村

。油塘港鐵站A2出口步行到三家村

－賞完芒有下場－沿途折返，可以在三家村海鮮店來一頓豐富的晚餐大快朵頤，為自己充充電！

飛鵝山的芒草生長甚高，可以拍出置身芒草海的照片。（kc.2818@instagram）

【3】飛鵝山 芒草高過腰

地點鄰近市區之餘，駕車亦能到達起步點飛鵝山觀景台，旁邊更有一個公眾停車場，十分方便駕駛人士。這裡的芒草普遍生長甚高，絕對可以拍出置身芒草海的照片！不過這是四個推薦地點中比較難行的路線，大家要量力而為。

【路線】慈雲山法藏寺→大老山氣象站→東山→ 象山→飛鵝山→ 利安商場

【前往方法】

。於九龍塘、黃大仙或鑽石山港鐵站，轉乘小巴73、18M、19、19M至法藏寺或沙田坳邨站。

－賞完芒有下場－法藏寺有超過60年歷史，有天王殿、大雄寶殿等多所殿，適合一家大小到法藏寺祈福參觀！

谷埔有大片蘆葦海。（lammawinnie@instagram）

【4】粉嶺谷埔 沿途多個打卡位

粉嶺谷埔路線簡單易行，沿途都是沿海走，隨手都拍得出美照！而且到達谷埔之後，可以拍到一片蘆葦海的光景！留意返，谷埔生長的並非芒草，而是同期盛放的蘆葦，不過看起來及拍出來的模樣與芒草分別不大！

【路線】雞谷樹下→鳳坑→谷埔

【前往方法】

。於粉嶺港鐵站C出口，乘坐小巴路線56K到總站。

－賞完芒有下場－在谷埔路線最後，一定要試試宋伯豆腐花，在行完一段路程後食一碗山水豆腐花，實在舒爽！

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